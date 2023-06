Chi ci sarà seduto sul trono di Uomini e Donne il prossimo anno? La “speranza” di Tina Cipollari è chiara a tutti. La frase virale sul web.

Manca ancora qualche tempo alla nuova stagione di Uomini e Donne che potrebbe vedere un nuovo format tra trono over e classico. Eppure è già iniziato il toto nomi a proposito dei tronisti. Sull’argomento si è espressa, a modo suo, anche Tina Cipollari il cui commento, sui social, è subito diventato virale.

Il commento di Tina Cipollari suoi possibili futuri tronisti

Tina Cipollari

Tutto nasce da un account che segue le vicende di Uomini e Donne e che chiedeva ai seguaci, ben 400 mila, chi avrebbero voluto vedere sul trono maschile e femminile il prossimo anno.

Nell’immagine condivisa erano presenti vari ex corteggiatori e corteggiatrici. Da Alessio Campoli, che aveva corteggiato Lavinia, fino a Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini per quanto riguarda gli uomini. Da Carola Carpanelli ad Alice Barisciani fino ad Alessandra Fumagalli che avevano corteggiato rispettivamente Federico Nicotera, per quanto riguarda le prime due, e Luca Daffrè per la terza.

Ad entrare in gioco di prepotenza in questo “giochino social” è stata, come detto, Tina Cipollari. L’opinionista del programma, per la quale si sussurra pure di un possibile cambio di ruolo in vesti di presenza fissa come Dama del trono over, ha commentato in modo durissimo stroncando sul nascere l’ipotesi di vedere uno di questi sei volti sul trono il prossimo anno.

“Spero nessuno”, ha scritto la donna con tanto di emoticon delle mani giunte facendo intendere che spera e prega di non rivedere nessuno dei volti nella foto. Un parere virale che ha raccolto oltre 2500 like in poco tempo e che, evidentemente, è condiviso da moltissimi seguaci del programma.

Staremo a vedere cosa decidere Maria De Filippi.

Di seguito il post Instagram in questione con tanto di risposta dell’opinionista:

