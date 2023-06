Si riaccendono gli animi tra Marracash e Fedez. La frecciatina del primo nel suo ultimo brano con un chiaro riferimento…

Il caso Fedez-Luis Sal arriva anche in ambito musicale. Non ci credete? Forse perché non avete ancora sentito il brano di Marracash con Guè dal titolo ‘Yalla’. In un passaggio del pezzo è spuntata una frase che fa proprio riferimento alle note vicende avvenute tra i due ex amici a Muschio Selvaggio e che sembra essere una frecciatina al marito di Chiara Ferragni…

Marracash, la frecciata a Fedez

Marracash

È uscito il nuovo album di Drillionaire che contiene diverse collaborazioni con artisti famosi. C’è Lazza, Blanco ma anche Sfera Ebbasta. A colpire, però, è il pezzo di Marracash e Guè dal titolo Yalla. Il motivo, come detto, è un chiaro riferimento a Fedez e Luis Sal e quella che pare essere, anche visti i trascorsi, una frecciatina tra Marra e Federico.

Ascoltando il pezzo in questioni, in tanti si sono accorti che nel testo c’è una “citazione” diventata virale in questi ultimi tempi. Quale? “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato che Marra è tornato, che Marra è inca**ato”, una frase detta da Luis Sal quando fece il video-risposta a Fedez raccontando la sua versione dei fatti nella fine del loro rapporto lavorativo e della loro amicizia a Muschio Selvaggio.

Restano da capire le tempistiche di questa frase e se ci sia stata una modifica apposita dopo le vicende tra i due. Chissà cosa ne penseranno i diretti interessati…

Di seguito anche un post Twitter dove è possibile sentire il passaggio con la stoccata:

Come scusa?

Dillo alla mamma, dillo all’avvocato? pic.twitter.com/cHEkSc9Dck — AMICI NEWS (@amicii_news) June 30, 2023

