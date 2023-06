Sono tornati insieme e ci stanno riprovando. Drusilla Gucci spiega il suo rapporto con Francesco Chiofalo e come l’ha riconquistata.

Alcune settimane fa l’annuncio di Francesco Chiofalo del ritorno di fiamma con Drusilla Gucci. Ora, le parole della ragazza che confermano il nuovo tentativo di portare avanti la relazione dopo che l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island… l’ha supplicata.

Drusilla Gucci e il rapporto con Francesco Chiofalo

FRANCESCO CHIOFALO

Parlando in un’intervista a Fanpage su tantissimi argomenti, la Gucci ha ovviamente fatto alcuni passaggi sul suo rapporto con Chiofalo.

A domanda diretta sul ritorno di fiamma, Drusilla ha spiegatto: “Come mi ha riconquistata? Mi ha supplicato, ha fatto molte scene, ha detto che è cambiato, che è un’altra persona. Sì, sì vediamo. Lui è convinto che la causa della rottura fosse la mia gelosia. Ma non è così, sono molto sicura di me, non temo alcun tipo di rivale. Più che altro per due anni, mi sono adattata alla vita di Francesco. Sono stata io ad andare a Roma, lui non è mai venuto a Firenze. Ho acconsentito a riprovarci, però ora la musica deve cambiare. Se gli interesso, deve venire lui da me e inserirsi nella mia vita”.

E a chi accusa lei e il ragazzo di aver voluto attirare l’attenzione dei media e delle persone con questo annuncio: “Non me ne può fregare di meno. Sul web ormai, uno prende e ti accoltella per sport. Sono persone frustrate che non hanno una vita propria. Se trovi il tempo di venire a insultarmi sotto ai miei post, fai davvero una vita orrenda. Provo compassione”, ha detto in modo molto diretto la Gucci.

Di seguito anche il post Instagram con cui il ragazzo annunciava di essere tornato insieme alla donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG