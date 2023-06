Messaggio di body positivity per Beatrice Valli che sui social ha condiviso una foto della sua pancia a due mesi dal parto e una riflessione.

Momento di relax a Forte dei Marmi per Beatrice Valli, Marco Fantini e tutta la famiglia. L’influencer ha mostrato alcuni momenti al mare insieme a tutta la ciurma e ha poi voluto mandare un messaggio di body positivity mostrandosi in costume con particolare attenzione alla sua pancia.

Beatrice Valli e la pancia dopo il parto

Beatrice Valli

“Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo tempo ha già la pancia piatta… va bene così come siete. Sì, questo è un corpo normale di una donna che ha partorito da soli due mesi”. Sono queste le parole della Valli su Instagram in una storia mentre si mostra sdraiata a prendere il sole con un costume due pezzi e la pancia in bella vista.

La donna ha voluto mandare, come detto, un messaggio di body positivity sottolineando come la cosa normale, specie a poca distanza dal parto, sia quella di avere un addome non perfetto. “Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo tempo ha la pancia piatta e la ostenta per farvi vedere che sono già tornate in forma. Va bene così come siete, io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque”.

Ricordiamo che la bellissima Beatrice è diventata mamma della sua quarta figlia solo due mesi fa. Dopo Bianca (6 anni) e Azzurra (2) avute dal marito Marco Fantini e Alessandro (10), nato dalla relazione con Nicolas Bovi, ad aprile è arrivata Matilda Luce.

La donna non è certo nuova a questo genere di messaggi e anche per questo è molto amata e seguita sui social da oltre tre milioni di seguaci.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer:

Riproduzione riservata © 2023 - DG