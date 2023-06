Tornata piuttosto attiva su Instagram, Antonella Fiordelisi ha commesso una buffissima gaffe che non è passata inosservata…

Dopo la tempesta d’amore tra lei e Edoardo Donnamaria con la relazione che sembra essere terminata, Antonella Fiordelisi è tornata piuttosto attiva sui social con diverse recenti stories su Instagram. Una di queste, però, l’ha vista commettere una gaffe epica sulla quale, va detto, lei stessa ha sorriso.

La gaffe social di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

Come detto, la Fiordelisi è tornata ad essere piuttosto attiva e “vivace” sui social. Sorrdente e canterina soprattutto. Il motivo? Come spiegato da lei stessa, la ragazza sta lavorando a moltissimi progetti, alcuni dei quali hanno a che fare con la musica. Ecco perché per migliorare anche sul lato canoro sta prendendo lezioni di canto e di dizione.

Mostrandosi mentre si truccava, Antonella ha, infatti, cantato una canzone e lo ha fatto anche piuttosto bene. Successivamente, con fare ironico ma anche con la giusta dose di serietà si è rivolta ai fan dicendo: “Si vede che sto vivendo da sola? Pur di riempire la giornata mi sono anche messa a cantare. Ma si sente che sono migliorata nella dizione oppure no? Cioè, dopo tutti questi sacrifici che sto facendo, spero in un leggero miglioramento”.

Fin qui nulla di male, se non fosse che poco dopo ha aggiunto: “Comunque detto questo, ho visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche e, quindi, potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina”.

Peccato che, come in molti avranno già notato, la donna ha detto canoniche anziché canore. Un errore del quale lei stessa si è accorta e allora, per ironizzare, ha pubblicato una storia successiva con tanto di prete (o suora) con scritto “le doti canoniche di Antonella”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex gieffina:

