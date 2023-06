Michela Murgia ha aggiornato i suoi fan con un messaggio ironico dopo che, a suo dire, avrebbe trascorso una giornata in pronto soccorso.

Michela Murgia sta affrontando un tumore al quarto stadio e, nelle ultime ore, si è mostrata via social mentre veniva trasportata in barella nei corridoi di un pronto soccorso e ha scritto:

“Dopo un giorno al pronto soccorso volevo dare anche io il mio contributo alle efficacissime campagne governative sulla droga: Ragazzi la morfina è troppo sottovalutata!”. Il messaggio ironico della scrittrice si riferisce allo spot di Palazzo Chigi contro le droghe e che vede protagonista Roberto Mancini (e che ha finito per scatenare una valanga di sfottò in rete).

Michela Murgia non ha svelato i motivi per cui nelle ultime ore sarebbe stata costretta a recarsi in pronto soccorso ma nei mesi scorsi ha annunciato di avere un cancro al quarto stadio e ha deciso di affrontare con grande discrezione e dignità questa delicata fase della sua vita.

Nonostante la malattia la scrittrice non ha perso la sua voglia di fare dell’ironia e, via social, ha scherzato in merito al suo ultimo ricovero facendo un chiaro riferimento all’ultimo spot antidroga del Governo.

