Chanel Totti è partita in compagnia di Francesco Totti, ma ad attirare l’attenzione generale è stato il suo trolley a dir poco costoso.

Attraverso le sue stories via social Chanel Totti si è mostrata mentre era in aeroporto in compagnia di suo padre, Francesco Totti, e della sua compagna, Noemi Bocchi. Ad attirare l’attenzione generale è stato il trolley portato da Chanel e contenente i suoi vestiti per il viaggio: il costo della valigia (firmata Louis Vuitton) ammonterebbe infatti a 2800 euro.

Francesco Totti

Chanel Totti: la valigia dal costo esagerato

Chanel Totti ha messo a tacere la voci che la volevano in lite con suo padre Francesco Totti (a causa, sembra, della sua recente unione con il fidanzato Cristian Babalus) e, nelle ultime ore, si è mostrata mentre partiva in sua compagnia verso Los Angeles. Ad attirare l’attenzione generale non è stata preso la presenza dell’ex Capitano o di Noemi Bocchi, bensì la valigia sfoggiata da Chanel in aeroporto e il cui costo sarebbe a dir poco esagerato.

Sui social in tanti non hanno perso occasione per criticare e prendere in giro la figlia di Totti e Ilary Blasi che però al momento ha sempre preferito non replicare ai leoni da tastiera.

Riproduzione riservata © 2023 - DG