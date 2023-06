Secondo indiscrezioni Marta Fascina, la quasi “vedova” di Silvio Berlusconi, potrà restare a vivere ad Arcore, ma non come usufruttuaria.

Da giorni si avvicendano indiscrezioni in merito al lasciato di Silvio Berlusconi per Marta Fascina nel suo testamento ma al momento, sulla questione, non sono emersi particolari. Secondo Libero Quotidiano il Cavaliere avrebbe fatto sì che alla sua quasi moglie venga dato il diritto all’abitazione presso la sua prestigiosa villa San Martino, ma la questione potrebbe rappresentare per lei una vera e propria doccia gelata. Si dà il caso infatti che la vera e propria proprietaria di Villa San Martino resterà sempre la figlia dell’ex premier, Marina Berlusconi.

Marta Fascina: il diritto all’abitazione per la villa ad Arcore

Il testamento dell’ex premier Silvio Berlusconi non è stato ancora aperto ma in tanti, sui social, non smettono di chiedersi cosa spetterà all’ultima fidanzata del Cavaliere, ossia Marta Fascina (che secondo indiscrezioni resterà come custode ad Arcore).

Sempre secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni Silvio Berlusconi avrebbe previsto di lasciarle in eredità un ingente somma in denaro, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme e per saperne di più bisognerà attendere con tutte le probabilità l’apertura del testamento.

