Sandra Milo ha confessato un episodio inedito – e per lei scioccante – della sua carriera nel mondo del cinema.

Per anni la vita di Sandra Milo è stata legata a stretto giro a quella del famoso regista Federico Fellini, di cui lei fu anche amante per circa 17 anni. La famosa attrice ha confessato al settimanale Mio che il famoso regista in passato le avrebbe fatto sul set una richiesta scioccante che l’avrebbe messa fortemente in imbarazzo: “Mi chiese di fare la faccia da p*rca. Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo“.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Sandra Milo

Sandra Milo: la confessione su Federico Fellini

Per la prima volta Sandra Milo, musa ispiratrice di Federico Fellini, ha rivelato un episodio che l’avrebbe messa fortemente in imbarazzo quando era ancora una giovane attrice: il famoso regista della Dolce Vita – che sarebbe diventato suo amante – le avrebbe fatto la sua richiesta imbarazzante sul set, difronte al resto del cast. L’attrice ha confessato a Mio che quell’esperienza le sarebbe servita in seguito per capire come dovrebbe comportarti un’attrice professionista, che non si lascia travolgere dal pudore o dall’imbarazzo sul set.

La storia con Fellini

Sandra Milo ha confessato di esser stata legata sentimentalmente a Federico Fellini per ben 17 anni. All’epoca il regista era sposato con l’attrice Giulietta Masina, che gli è rimasta accanto fino alla fine dei suoi giorni. “Quando lui mi ha detto ‘Basta essere amanti, voglio stare con te’ io non ho accettato. Noi eravamo stati insieme per 17 anni. Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. (…) Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così…“, confessò la Milo a Domenica In.