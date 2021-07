Giulia Salemi ha partecipato alla festa di compleanno del piccolo Leo, figlio del suo fidanzato Pierpaolo e della sua ex, Ariadna Romero.

A quanto pare tutto procede come in una vera e propria famiglia allargata tra Giuli Salemi, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: tutti e tre i volti vip hanno preso parte alla festa di compleanno organizzata per il piccolo Leo, il figlio che Pierpaolo e Ariadna hanno avuto insieme e che ha compiuto 4 anni. Per l’occasione Giulia Salemi ha postato alcune tenere immagini del bambino insieme alla mamma e al papà, e in tanti hanno lodato la delicatezza con cui ha preso parte alla gioiosa occasione senza attirare su di sé l’attenzione.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/giuliasalemi/?hl=it

Giulia Salemi: il compleanno del figlio di Pierpaolo

Come in una qualsiasi famiglia allargata Giulia Salemi ha accompagnato il fidanzato Pierpaolo Pretelli al compleanno di suo figlio Leo, da lei conosciuto alcuni mesi fa in seguito alla loro comune esperienza al GF Vip (dove si sono innamorati). Proprio la Salemi ha postato sui social alcune immagini dei festeggiamenti e Pierpaolo Pretelli ha confessato che lei e suo figlio Leonardo avrebbero già instaurato un ottimo rapporto. Sui social Pierpaolo ha postato una tenera foto della festa di compleanno scrivendo una dedica per suo figlio Leo e Giulia Salemi ha commentato orgogliosa: “Il papà migliore del mondo”.

I rapporti tra Giulia e Ariadna Romero

Ariadna Romero ha confessato che i suoi rapporti con Giulia Salemi sarebbero ottimi e lei e Pierpaolo hanno sempre cooperato per mantenere un rapporto sereno attorno alla vita del loro bambino (nonostante la loro separazione). “Siamo tutti d’amore e d’accordo. Abbiamo un bambino felice, quindi queste guerre fatevele da soli”, aveva dichiarato la modella in una story via social mettendo a tacere alcune notizie false sul conto suo e dell’ex fidanzato. Oggi l’ex coppia sembra aver finalmente trovato una perfetta armonia e Giulia Salemi sembra essersi inserita perfettamente al suo interno.

