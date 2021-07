Gianluigi Donnarumma ha incontrato l’ex Premier Silvio Berlusconi e ha postato sui social uno scatto per testimoniare l’incontro.

Dopo la vittoria degli Europei 2020 Gianluigi Donnarumma ha incontrato l’ex premier Silvio Berlusconi, e sui social ha postato una foto dell’incontro manifestando il suo orgoglio. “É sempre un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi“, ha scritto il portiere che ha fatto trionfare gli azzurri ai calci di rigore a Wembley e ha portato l’Italia sul tetto d’Europa.

Gianluigi Donnarumma e Silvio Berlusconi: l’incontro

Sui social è rapidamente diventato un trend topic l’ultimo scatto postato dal portiere Donnarumma in compagnia dell’ex premier Silvio Berlusconi. I due – stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport – si sarebbero incontrati in Sardegna, dove il portiere del Paris Saint German sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la fidanzata Alessia Elefante e dove l’ex Premier possiede una delle sue esclusive ville. Donnarumma ha postato la foto a testimonianza dell’incontro sui social e ha manifestato il suo orgoglio per esser stato ricevuto da Silvio Berlusconi.

Non è chiaro se anche la fidanzata del portiere abbia preso parte all’incontro, e del resto lei e Donnarumma hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo (sui social infatti non sono molte le foto che li ritraggono assieme).

Donnarumma: la confessione a Euro 2020

In seguito al trionfo agli Europei 2020 (dove l’Italia ha trionfato a 53 anni di distanza dall’ultima volta) Gianluigi Donnarumma ha confessato che inizialmente non si sarebbe reso conto di aver portato la squadra alla vittoria. “Dopo aver parato il rigore di Saka non ho esultato perché non avevo capito: avevamo già vinto ma io non me ne ero reso conto”, ha dichiarato il portiere ai microfoni di Sky ancora fuori di sé dalla gioia. Una volta rientrato in Italia Donnarumma si è concesso un periodo di meritata vacanza, e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa gli riserverà il futuro nel Paris Saint German.