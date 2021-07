La cantante Giulia Provvedi si è rotta un dente cadendo accidentalmente mentre realizzava un video per i social.

Giulia Provvedi ha finito per rompersi un dente mentre realizzava un video in spiaggia da condividere sui suoi canali social. L cantante avrebbe dovuto aprire una bottiglia di birra con i denti mentre correva sulla battigia, ma qualcosa è andato storto. Dopo il capitombolo lei stessa si è mostrata via social con il dente scheggiato e ha ironizzato con i fan: “La mia situazione sentimentale del 2021 in un video”.

Giulia Provvedi: l’incidente in spiaggia

Giulia Provvedi è involontariamente caduta in spiaggia finendo col rompersi un dente. La cantante de Le Donatella a quanto pare non ha preso troppo male la questione e sui social ha ironizzato con i fan paragonando la sua caduta alla sfortuna da lei avuta in amore nel corso del 2021.

Si dà il caso infatti che, dopo la sua storia d’amore con Pierluigi Gollini (naufragata nel 2020), la cantante sia rimasta single. Quest’estate lei e Silvia Provvedi si stanno godendo le vacanze con la piccola Nicole, figlia dell’ex fidanzata di Fabrizio Corona, che ha compiuto il suo 1° anno di vita lo scorso 18 giugno.

L’amore tra le due sorelle

Quando Silvia Provvedi è rimasta sola (il suo fidanzato nonché padre di Nicole, Giorgio De Stefano, è in prigione per associazione mafiosa) proprio la sorella Giulia le è rimasta accanto, crescendo insieme a lei la bambina. “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole”, aveva confessato a Chi l’ex fidanzata di Fabrizio Corona, che intanto a Blasting News ha ribadito la sua fiducia verso il fidanzato detenuto e ha detto di essere ancora profondamente innamorata di lui. “Sono fidanzatissima. Credo nell’innocenza del mio compagno e padre della nostra bambina. Lo stiamo aspettando”, ha dichiarato la cantante.