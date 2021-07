L’attrice Lorena Cacciatore e il portiere Federico Marchetti aspettano il loro primo figlio, atteso per la fine di settembre.

Cicogna in arrivo a casa di Lorena Cacciatore e Federico Marchetti: la coppia, più felice che mai, ha annunciato che presto avrà un bambino. Il piccolo è atteso per la fine di settembre e i due hanno deciso di chiamarlo Edoardo. Lorena Cacciatore ha rivelato che l’amore verso il portiere del Genoa le avrebbe salvato la vita aiutandola a superare i suoi disturbi alimentari.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lorenacacciatore/?hl=it

Lorena Cacciatore incinta

Lorena Cacciatore e Federico Marchetti stanno per realizzare il loro sogno d’amore con l’arrivo di un figlio, Edoardo, atteso per la fine di settembre. La coppia sarebbe al settimo cielo e per il momento i due hanno preferito tenere top secret i dettagli della gravidanza, nonostante in tanti sui social abbiano rivolto loro dei teneri messaggi d’auguri.

L’attrice di Tutto può succedere ha rivelato a Diva e Donna che lei e il portiere si sarebbero conosciuti nel 2017 e che tra loro sarebbe scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante la scintilla scoccata per il portiere (all’epoca già separato dalla sua prima moglie, Rachele Mura) Lorena Cacciatore ha rivelato che stesse attraversando un periodo difficile a causa dei suoi disturbi alimentari, e in particolare alla bulimia.

I problemi di bulimia dell’attrice

Lorena Cacciatore ha confessato che sarebbe stato proprio Federico Marchetti a “salvarla” dalla bulimia. “Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma“, ha dichiarato a Diva e Donna l’attrice, e ancora: “Subito dopo che ci siamo conosciuti, lui è partito per il ritiro. Prima di andare via mi ha detto: ‘Se hai un attacco, chiamami, ti prego'”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lorenacacciatore/?hl=it