Di ritorno dalle vacanze in Turchia – dove ha conosciuto i futuri suoceri – Diletta Leotta è stata avvistata con un prezioso anello al dito.

I fiori d’arancio tra Diletta Leotta e Can Yaman sono ormai imminenti? I due sono tornati dalle vacanze in Turchia (trascorse insieme ai familiari dell’attore) e la conduttrice sarebbe stata avvistata – a quanto riporta L’Unione Sarda – con un prezioso anello al dito. Si tratta del fatidico anello di fidanzamento?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it

Diletta Leotta e Can Yaman: l’anello al dito

Nozze in vista per Can Yaman e Diletta Leotta? Stando ai rumor in circolazione la conduttrice sarebbe stata avvistata con un prezioso monile all’anulare e, stando a quanto da lei stessa confessato tramite social, le ultime settimane lei e Yaman le avrebbero trascorse “in famiglia”, e per la precisione in Turchia, dove lei ha avuto modo di conoscere finalmente i genitori dell’attore.

In tanti tra i fan della conduttrice e dell’attore turco sperano che la coppia si decida a confermare la data dei loro presunti fiori d’arancio, ma per il momento i due continuano a vivere la loro liaison nel massimo riserbo (e senza dare adito alle voci in circolazione).

La storia d’amore

Diletta leotta e Can Yaman sono usciti allo scoperto nei primi mesi del 2020 e da subito la loro storia è diventata essere speciale ed importante. Per diverso tempo sono circolate ipotesi riguardanti una liaison “costruita ad arte” dai due solo per ottenere visibilità, ma le voci sono state presto smentite dalla stessa conduttrice di Dazn, orgogliosa del suo nuovo rapporto. Per Diletta Leotta quella con l’attore turco è la prima storia importante dopo quella con il pugile Daniele Scardina e quella con il manager Sky Matteo Mammì.

Nonostante i fan siano impazienti di conoscere tutti i dettagli sulla storia d’amore tra i due, la conduttrice e l’attore turco hanno preferito mantenere il massimo riserbo e sui social le loro apparizioni insieme sono a dir poco sporadiche.

