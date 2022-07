Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su Sandman, la serie TV Netflix basata sul fumetto della DC Comics.

Tra le saghe du fumetti più amate, sia dal pubblico che dalla critica, c’è sicuramente Sandman. Ideata da Neil Gaiman, è stata definita da Stephen King come “La più grande saga epica nella storia dei fumetti”. Ed è proprio il grande successo avuto dai fumetti ad aver convinto Netflix a tramutare la saga in una serie TV: la speranza è, ovviamente, che la trasposizione televisiva possa piacere quanto sono piaciute le storie a fumetti.

Sandman, la serie TV: il cast

Uno dei protagonisti principali di Sandman è Morfeo, che nella serie TV è interpretato da Tom Sturridge. Gwendoline Christie è invece Lucifer, Vivienne Acheampong interpreta invece Lucienne, altro personaggio principale di Sandman. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Boyd Holbrook, Charles Dances, Asim Chaundry, Sajeev Bhaskar.

Ma non solo, fanno parte del cast di Sandman anche Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Jenna Coleman (che è stata anche la co-protagonista di un’altra serie TV Netflix come The Serpent), Joely Richardson, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt.

Sandman, la serie TV: l’uscita su Netflix

Ma quando esce Sandman su Netflix? La piattaforma streaming ha finalmente annunciato quando distribuirà gli undici episodi della prima stagione della serie TV. La data è quella del 5 agosto 2022, da segnare sul calendario per gli amanti del genere.

Tra coloro che l’attendono c’è anche Neil Gaiman, l’ideatore del fumetto. “Negli ultimi 33 anni, i personaggi di Sandman hanno respirato e vagato per la mia testa. Sono incredibilmente felice che ora, finalmente, possano uscire da lì ed accedere alla realtà. Non vedo l’ora che le persone possano vedere chi abbiamo considerato per Sogno e tutto il resto di loro prendere vita in carne ed ossa e la carne appartiene ad alcuni degli attori migliori in circolazione” aveva raccontato.

