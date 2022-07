In Scappo a casa vediamo Aldo per la prima volta senza Giovanni e Giacomo: ecco dove è stato girato il film “da solista” del comico

Fino al 21 marzo 2019, data di uscita nelle sale cinematografiche della pellicola, era difficile immaginare Aldo senza Giovanni e Giacomo. Con Scappo a casa l’attore comico ha invece voluto provare un’esperienza “da solista” prima di ricongiungersi con gli amici e colleghi di sempre. Un esperimento riuscito però solo a metà, considerato che la commedia non ha avuto il successo sperato. Eppure l’idea del viaggio di un immigrato italiano verso l’Italia, utilizzata anche da Checco Zalone per Tolo Tolo, era certamente interessante. Vediamo insieme dove è stato girato Scappo a Casa.

Scappo a casa: le location del film

Nel corso del film il personaggio interpretato da Aldo Baglio partendo dall’Ungheria attraversa varie nazioni e peripezie nel tentativo di fare ritorno a casa. Anche la pellicola è stata girata in vari stati europei, a partire dall’Ungheria.

Aldo Baglio

La capitale Budapest ha infatti ospitato la troupe guidata dal regista Enrico Lando: qui sono state girate tutte le scene iniziali della pellicola.

Le riprese si sono poi spostate poi in Italia, tra Roma e il Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona di Tarvisio, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Per la precisione sono state le frazioni di Coccau e Fusine ad aver accolto Aldo Baglio e i suoi colleghi per concludere le riprese del film.

Scappo a casa: il cast del film

Oltre al già citato Aldo Baglio, che interpreta il ruolo del protagonista, nel cast di Scappo a casa c’è anche un’altra grande attrice italiana: Angela Finocchiaro (che ha recitato in passato anche in film di Aldo, Giovanni e Giacomo come La banda dei Babbi Natale). Presenti nel cast anche Jacky Ido, Hassani Shapi, Fatou N’Diaye, Rocco Barbaro e Mario Pupella.

