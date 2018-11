Dal cinema al piccolo schermo, con alcuni spot pubblicitari indimenticabili: scopriamo tutto sulla bravissima e simpaticissima Anna Finocchiaro, con alcune curiosità!

Filmografia monumentale nel genere comico italiano, l’attrice Angela Finocchiaro è una delle donne più amate del grande e del piccolo schermo. Al cinema, come in teatro e in televisione, la sua ironia ha travolto e appassionato il pubblico di tutte le età. Cosa sappiamo esattamente della sua biografia? Vediamo un po’ di tracciare il suo profilo…

Chi è Angela Finocchiaro?

Angela Finocchiaro è nata a Milano, sotto il segno dello Scorpione, il 20 novembre 1955. Nota al pubblico italiano come attrice, è una comica dalla verve autentica e inossidabile. Nella sua carriera ha vinto due David di Donatello come migliore attrice non protagonista in due film di spicco: La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico.

Origini catanesi, ha iniziato il suo percorso teatrale negli anni 70 siglando importanti capitoli dello spettacolo nazionale, con monologhi e incursioni di sempre più vasto respiro nel cabaret…

Chi è il marito di Angela Finocchiaro?

Della vita privata dell’attrice non si sa tantissimo perché, in barba alla sua celebrità, ha sempre riservato un posto di assoluta riservatezza alla sua famiglia. Sappiamo che suo marito si chiama Danilo e lavora in teatro.

La proposta di matrimonio è arrivata dopo 17 anni di convivenza e la coppia ha dato alla luce due figli: Nina e Nicolò. Non sappiamo altro, anche perché sui social, come in tv, non ha mai esposto i propri sentimenti…

Angela Finocchiaro: 6 curiosità

– Ha iniziato a recitare nella celebre compagnia teatrale ‘Quelli di Grock‘, di cui è diventata elemento portante e rappresentativo.

– Non ha un profilo Instagram ma una pagina ufficiale Facebook in cui, tra i tanti scatti, sono visibili scorci delle sue tantissime amicizie!

– Adora viaggiare ma anche leggere e…ricordate il Natale? Beh, lei è stata uno dei più celebri volti per la pubblicità di un altrettanto famoso panettone…

– L’artista è approdata anche sul palco di Zelig, al fianco dell’amico e collega Claudio Bisio…

– Dove vive l’attrice? Da anni ha scelto di trasferirsi in una sorta di ‘oasi naturale’ lontana dalla frenesia urbana, nella sua amatissima Toscana…

– Vi siete sempre chiesti quale sia la sua altezza? Angela Finocchiaro è alta un metro e 74 centimetri!

Fonte Foto: https://www.facebook.com/AngelaFinocchiaroUfficiale/