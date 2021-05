I sandali alti hanno un fascino irresistibile, ma la comodità dei sandali bassi è impagabile, e in quest’estate 2021 non c’è dubbio che siano il must have da portare in città e in valigia.

Sportivi, eleganti, minimal, con uno sguardo vintage ed un altro ancora hi-tec, i sandali bassi di quest’anno giocano e variano sull’estetica, ma il mantra prediletto resta quello della comodità. Non diremo addio ai sandali alti, come qualcuno sospettava qualche tempo fa, ma è certo che i modelli bassi hanno deciso di puntare su un’attenzione al dettaglio che quest’anno più che mai li renderà particolarmente versatili.

E tutto quello che potremo fare, da giornate di trekking a passeggiata all’aria aperta, da aperitivi improvvisati a serate da trascorrere al chiaro di luna, lo potremo fare puntando sui nostri sandali bassi, mettendo ogni tanto le sneakers da parte, soprattutto quando le temperature inizieranno a salire.

Sandali bassi eleganti 2021: look minimal e chic anche a suola bassa

Se credevate che per un look elegante estivo, compresi quelli da cerimonia o da evento, non potessimo puntare sui sandali bassi, sappiate che quest’anno ogni regola può essere sovvertita. Perché se siete di quelle che con tacchi e tacchetti a spillo non vanno tanto d’accordo, allora non vi resterà che innamorarvi dei sandali gioiello.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/sandali-bassi-legati-con-perline-p13632710.html

– Zara punta su una collezione particolarmente minimal: modelli in similpelle, in paglia, tra mules e ciabattine, così anche i dettagli preziosi sono essenziali, come il modello a strisce con strass molto versatile. Da indossare su abiti eleganti o su qualcosa di casual, senza correre il rischio di lasciarle nella scarpiera, grazie alla versatilità estetica e pratica. E per chi ama un gusto più etnico, il modello con perline potrebbe farci riscoprire tutti quei gioielli in maxi pietra che non indossiamo da un po’.

– Ma se volete qualcosa di davvero classico e chic, Albano propone una linea di sandali gioiello preziosissimi, ispirati alle onde e ai simboli del mare, trasformando i tentacoli di un polipo in pietre preziose e strass a cascata sul piede. Colore delicatissimo anche l’oro, luminoso, essenziale e per niente sgargiante, delicatissimo.

– Nella scelta del sandalo basso gioiello perfetto a fare la differenza quindi sarà unicamente il vostro stile, e soprattutto gli abiti che avete nell’armadio. Generalmente un modello chic ma senza troppi dettagli appariscenti è quello che finiremo per indossare maggiormente nelle sere estive, per dare al nostro look un tocco prezioso ma sobrio. E in questo caso, come ci propone H&M, basta una scarpa lucida per brillare. Slip on shine da indossare al volo.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0489435014.html

Il sandalo basso trendy 2021 è sportivo e comfy: suole comode, pratiche e colorate

Ma il trend ormai consolidato tra i sandali bassi sono ormai quelli sportivi, come Chiara Ferragni docet, e in effetti proprio quelli firmati dalla sua collezione logomania, riscrivono completamente le tendenze: in versione stretch in velcro, dalla suola para morbidissima in gomma, propongono un mix and match sportivo super comfy.

– Modello hi-tec, comodissimi, i sandali da trekking diventano casual come in questo modello proposto da Zalando, da indossare con disinvoltura in città, magari con una minigonna e un paio di jeans, per un look comfy ma in pieno mood estivo. L’alternativa perfetta a chi ama un giorno slanciarsi sui tacchi e il giorno dopo riposarsi, ma senza dimenticare il dettaglio fashion.