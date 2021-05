Un po’ le attendevamo, perché erano l’unico accessorio a mancare al beachwear 2021 firmato Chiara Ferragni: sono le flip flop, che fanno parlare anche per il prezzo e perché un modello è già sold out.

Dopo i sandali stretch logomania, circa una settimana fa sull’account Instagram del brand Chiara Ferragni, le flip flop hanno fatto la loro prima apparizione: comode, semplici, impreziosite dall’occhio azzurro iconico, si tratta delle classiche ciabatte da mare, indiscusso must have estivo. Ma sono firmate dalla Ferry e quindi già di per sé fanno gola, nei colori frizzanti e trendy a cui l’influencer ci ha abituate, e che si abbinano perfettamente a tutti gli altri accessori e capi di abbigliamento del brand proposti in questa stagione primavera/estate 2021. Più che per la loro trendytudine, le flip flop hanno fatto parlare tanto per il loro prezzo, ma anche perché sono già sold out!

Chiara Ferragni lancia le sue flip flop: il modello floreale è già sold out

Presto vedremo le nuove flip flop logomania indossate anche da Chiara e quindi postate nuovamente, ma sul suo di profilo, con i tanti possibili abbinamenti ed occasioni in cui poterle indossare: non dimentichiamo infatti che nella scelta delle scarpe, Chiara ha sdoganato diverse volte un look comfy da city comprensivo spesso anche di ciabatte o sandali rasoterra simil pantofole.

La linea estiva di Chiara Ferragni quest’anno punta sul minimal ed essenziale, concentrandosi su colori sgargianti e super pop, e le ciabatte di gomma ne sono la sintesi perfetta, caratterizzate solo dal dettaglio logomania lateralmente lungo la suola e sulle fascette.

L’essenzialità del modello ha fatto discutere qualche fan circa il prezzo, ritenuto esoso per delle ciabatte in gomma, anche se attualmente il modello floreale, che riprende una stampa di punta della nuova collezione d’abbigliamento della Ferry, è già sold out.

Il prezzo delle ciabatte logomania e i modelli disponibili

Le ciabatte di Chiara Ferragni costano 49 euro e sono attualmente acquistabili sul sito del brand nei colori rosa e nero. Manca quindi il modello bianco che presentava una suola decorata a stampa floreale, ma considerato che ci sono stati diversi re-stock ultimamente, annunciati dalla stessa Chiara, non è da escludere che essendo alle porte dell’estate ci sia a breve un rifornimento.

Anche iscrivendovi alla newsletter del sito potete essere costantemente aggiornate sui prodotti nuovamente disponibili, oltre che sulle novità della collezione estiva. Siamo certi che per la linea beachwear Chiara ci riserverà ancora tante sorprese e accessori!

Fonte foto di copertina:

https://it.chiaraferragnicollection.com/collections/flip-flop/products/flip-flop-logomania-rosa