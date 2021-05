Ad ognuna il suo jeans, da scegliere secondo il proprio gusto e il proprio stile, e con i tanti modelli dei jeans della primavera/estate 2021 c’è solo l’imbarazzo della scelta

Non conosce stagione, non conosce età e aa gran voce possiamo dire che non conosce tempo: il denim è quel tessuto che più di ogni altro sa il fatto suo, custode di un segreto di bellezza e gioventù da cui c’è solo da imparare. Da quando siamo più piccine infatti, è impossibile immaginare un guardaroba senza uno o più jeans, e quelli della primavera/estate 2021 con i loro tanti modelli ne sono la prova.

Sì perché quest’anno, la tendenza moda è più di una, quasi una sintesi dei jeans che si sono alternati nel corso del tempo, pronti ancora a farci innamorare, nei loro tagli vintage, moderni e contemporanei. Ecco perché uno solo nel vostro armadio siamo certe non vi basterà!

Moda Jeans primavera/estate 2021: modelli a vita alta, flare, baggy

Anche il denim ha fatto sua la tendenza comfy: per quanto infatti modelli come gli skinny reggano ancora senza perdere colpi, sopratutto nella loro variante strappata, la maggior parte dei jeans proposti dalle passerelle sono comodi e pratici, ma anche versatili e capaci di adattarsi al fisico di tutte. Il jeans infatti è più che mai da sempre un pantalone dalla vocazione inclusiva.

– I modelli a vita alta ad esempio, sono quelli che accontentano tutte: praticissimi da indossare, slanciano qualunque fisico perché sanno minimizzare i punti critici di ciascuna di noi. In più godono di una vestibilità che li rende particolarmente stabili, senza correre mai il rischio di sentirci fuori posto. Fatene buon uso soprattutto con top e maglie cropped!

– I flare dominano la scena da questo inverno 2021 e in questa bella stagione consolidano il loro appeal vintage, ispirandosi ai pantaloni a zampa, da cui si differenziano per una svasatura che troviamo solo a fine gamba. La loro comodità infatti è di non trovarceli a terra, così da poterli indossare con varie tipologie di scarpe.

– Ampi sui fianchi e alle gambe, i jeans baggy sono i più comodi in assoluto: hanno un taglio più sportivo ma ciò non preclude scegliendo i giusti accessori ed un paio di scarpe glamour, di poter realizzare outfit anche eleganti e casual, magari da addolcire con un blazer o blusa romantica.

Denim chiaro, scuro o colorato: le nuance più trendy

Ai jeans piace essere anche fantasiosi, non solo nei tagli che caratterizzano i modelli ma anche nei colori. Con lo spopolare della tendenza arcobaleno del multicolor, non limitiamoci a scegliere jeans solo dal lavaggio classico, ma puntiamo anche su colori più audaci come il rosa, o perché no, anche in colore vitaminico come l’arancio.

Come per le giacche di jeans, anche il denim nero è tra le nuance più trendy, un modello perfetto se vogliamo creare un look più chic ed elegante, magari nella sua versione skinny giocando con un accostamento black and white, che fa tanto sixty style.