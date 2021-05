Nell’attesa di sapere la data in cui matrimoni e cerimonie riprenderanno, le future spose iniziano a sognare l’abito perfetto, semplice o sofisticato.

Scegliere l’abito del matrimonio non è evento da poco: oltre al nostro partner, si può dire che nel giorno del nostro matrimonio scegliamo di sposare anche l’abito che indosseremo per tutto il resto di un giorno importante e indimenticabile. E memorabile sarà anche il nostro vestito, originale, personale e speciale, secondo le tendenze degli abiti da sposa 2021.

C’è chi preferisce scegliere il vestito da sposa ideale affidandosi agli esperti del wedding, e magari prestando maggiore attenzione alla tendenza del momento, ma anche chi ne sceglie uno su misura, che esprima pienamente la propria personalità in uno dei giorni più importanti della propria vita. E magari si tratta anche di un vestito semplicissimo, bianco e colorato, che assume però indossato in un certo modo un significato speciale.

Abiti da sposa 2021: semplice o trasformista, come la collezione di Enzo Miccio

Negli ultimi anni, sono tante le bride to be che hanno scelto un abito da sposa semplice, minimal, poco elaborato ma raffinato nel tessuto: impossibile ad esempio non pensare al modello che indossò Vittoria Ceretti, nella sua tendenza minimal che torna anche quest’anno.

– Nelle sue variazioni boho, lungo o corto, per un effetto sbarazzino, il motivo per cui questa tipologia d’abito ha avuto un grande successo è la sua versatilità, che permetterà di indossarlo anche in un’altra occasione, senza relegarlo per sempre in un baule. Sono modelli lunghi generalmente, morbidi, che prediligono tessuti raffinati, dove spesso tulle plumetis e pizzo si incontrano nelle loro forme più essenziali.

– Se questa tendenza vi piace ma non vi ha ancora convinto del tutto, Enzo Miccio ha pensato ad un compromesso. Oltre a proporre una collezione nel quale troviamo abiti minimal e sofisticati, ci sono i trasformisti: abiti pensati per un giorno speciale, ma che ci permettono grazie a speciali applicazioni di trasformarsi in un modello più pratico, pensato per la seconda parte della giornata di una sposa.

Vestiti da sposa a sirena, da principessa e in stile impero

Ma se nel giorno del vostro matrimonio desiderate realizzare il sogno di indossare per una volta un abito unico, irripetibile e che vi faccia sentire principesse, dame del castello, per almeno un giorno della vostra vita, allora quest’anno, in cui desideriamo riprenderci un po’ di quel tempo rubato dalla pandemia, è l’anno giusto per osare.

– Uno dei modelli più incantevoli è quello sirena, avvitato ai fianchi e che si apre dolcemente dalla vita in in giù in una gonna lunga che ricorda esattamente la pinna di una serena. Anche in questo caso, se cercate qualcosa di sofisticato, potete scegliere modelli impreziositi da swarovsky o perline.

– Raffinato e sognante è il modello stile impero: elegante, affascinante, iconico per la sua cucitura sotto il seno che esalta il décolleté senza evidenziarne eccessivamente le forme. Il suo punto di forza è la capacità di slanciare la figura, in una mise ultra chic e delicata.