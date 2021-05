Borse iconiche, da sogno e di alta moda: questo l’identikit delle It Bags, dettaglio di stile da onorare anche in questa primavera/estate 2021.

Le It Bags sono le borse che travalicano i confini del tempo: sono un classico, un accessorio che diventa espressione piena della manifattura ma anche dello stile di una maison. Ogni volta che si scegli di indossarne una, stiamo dichiarando il nostro amore allo stile di un brand che ci ha fatto innamorare. Ma è anche una borsa che parla di noi, delle nostre emozioni, delle nostre giornate, delle nostre serate, perché quando prende forma i designer stanno già immaginando gli attimi in cui le indosseremo, e quanto quell’accessorio in quel dato momento renderà unico e sofisticato il nostro look.

It Bags 2021: le borse must have anche delle influencer

All’appello delle fashion addicted che hanno fatto delle It Bags un must have senza se e senza ma, ci sono naturalmente influencer, che per queste borse d’alta firma sono disposte a spendere cifre da capogiro.

– Proprio in questi giorni Chiara Ferragni ha postato su Instagram una galleria all’interno della quale spicca una delle sue it-bag del cuore: la Dior Lady D, modello mini e nero, un gioiellino d’artigianato che da qualche anno è assolutamente la bag capace di far felice ogni donna. Deliziosa, sofisticata e da portare ovunque. Il prezzo di una Lady D ai 300 euro a seconda del modello.

– Altro modello che non tramonta mai è la Chanel 2.55: può cambiare tessuto, a seconda della stagione, può cambiare qualche dettaglio nel design, ma il suo effetto matelassè è il suo marchio di fabbrica, che richiede ben 18 ore di lavorazione. Nella sua versione più aggressive, nera e con catena dorata ha conquistato anche l’influencer Martina Pinto. Uno modello da 4.000 euro che nel nome omaggia la data di creazione, nel Febbraio del 1955, creata e pensata proprio da Coco.

Chic e colorata, perfetta per la primavera/estate è la Mini Capucines di Louis Vuitton, scelta da Valentina Ferragni: un modello pret a porter da portare a mano o tracolla. Anche in questo caso questa it bag in pelle è un evergreen versatile ed elegante, il cui prezzo si aggira intorno ai 3200 euro.

Altre borse It-Bag iconiche: Fendi, Gucci e Valentino

Il viaggio nelle It Bag è pieno di bellezza quanto di riscoperta, e proprio quest’anno una delle borse che Gucci ha lanciato nuovamente, in versione media e mini è la Jackie 1961, una borsa a spalla elegante, dalla chiusura in metallo color oro. Come suggerisce il nome, era dedicata alla First Lady Jacqueline Kennedy: indossarla è sentirsi sospesi, tra un’allure vintage e un revival moderno, suggerito dalla nuova tracolla lunga. Il prezzo parte dai 1700 euro a seconda del modello e delle dimensioni.

Ma non possiamo dimenticare anche altre It Bags che dettano tendenza, come la Rockstud di Valentino, rockeggiante e sofisticata con un prezzo che per il modello più piccolo parte dai 990 euro, oppure la baguette Fendi, un classico che ci riporta anche agli anni ’90, quando Carry Brandshaw ne ha fatto la perfetta borsa glamour da portare in città, dai 2000 euro in su.