Vestibilità comoda, funzionale e chic: la nuova linea sportiva Intimissimi In Action è sostenibile, pensata per il tempo libero e lo sport.

La tendenza dei brand da un anno a questa parte è quella di includere nella propria collezione anche una linea actiwear, dinamica, sportiva, pensata per il workout ma non solo. Così anche Intimissimi con la sua linea sport si unisce alla rivoluzione, accelerata dalla pandemia, ma che in realtà già da qualche anno iniziava a prendere forma, per la necessità di poter avere nel proprio guardaroba capi fashion ma anche funzionali. Per il workout settimanale o da riservare al weekend, per il tempo libero o semplicemente per la gioia di chi ama da sempre dare un tocco e un mood sportivo ai propri outfit, la linea activewear realizzata da Intimissimi è il perfetto incontro tra vestibilità chic e pratica.

In Action: la linea sport di Intimissimi, una collezione sportiva e soft

L’azienda veronese nella presentazione di questa nuova collezione che prende il nome di In Action, parla infatti di una linea pensata per il tempo libero, comoda e pratica, capace di conquistare sia chi è da sempre affezionata alla qualità del marchio, sia le sport addicted sia dell’attività fisica che dell’abbigliamento.

Nasce così una collezione athleisure, attenta alle tendenze ma soprattutto alle esigenze di chi in diversi momenti della settimana o della giornata, preferisce un abbigliamento accurato ma funzionale ai propri impegni. Ecco perché i capi sono pensati per il workout ma anche per un mix and match per un nuovo urban sporty chic.

La collezione infatti comprende una linea prettamente sportiva e un’altra più soft, ma entrambe attente ad una vestibilità perfetta e super comfort, che nel suo definirsi In Action, si riferisce non solo alla dinamicità e alla versatilità della linea, ma anche alla concreta azione del brand nella scelta di tessuti sostenibili.

Capi sportivi Intimissimi: dove acquistarli e quanto costano

I capi sportivi realizzati da Intimissimi per la linea activewear fanno parte dell’iniziativa del brand #Initimissimicares, attenta alla selezione di tessuti e materiali a minor impatto ambientale, come ad esempio i tessuti microfibra che contengono poliammide riciclata Q-nova e cotone Supima. Anche i leggings, dal costo di 25,90 euro sono realizzati in cotone organico coltivato senza uso di pesticidi e sostanze tossiche.

Tra i pezzi forte della collezione i tre differenti brassière dal costo che parte dai 35 euro e variabile in base al modello: imbotitto, con zip centrale e a forma di triangolo, pensati per differenti occasioni d’uso e da abbinare ai leggings, per realizzare sporty outfit pret a porter. La collezione è disponibile online e nei negozi Intimissimi.