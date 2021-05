I vestiti sono i capi più pratici e sbarazzini da indossare in primavera: il trend vuole di nuovo la stampa a fiori protagonista ed ecco spuntare all’orizzonte il blazer dress.

Hanno già dominato le passerelle invernali, e non hanno intenzione di farsi da parte: sono i blazer dress, la versione long e sensuale della giacca maschile che è entrata da diverso tempo nel guardaroba femminile, diventando ufficialmente un capo must have per key look eleganti e glamour da sfoggiare in vista di cerimonie o aperitivi di primavera.

Con un paio di sneakers il blazer dress si trasforma in un vestito pratico e casual, ma dall’appeal sempre glam, con un paio di décolletté e slingback, si trasforma in un abito che potrà tornarci utile anche in occasione di eventi e cerimonie, a cui non vediamo l’ora di tornare a partecipare.

Blazer dress: Mango, Zara, H&M, Asos, i modelli da cui farsi conquistare

Oversize, leggermente avvitato, con cintura o senza, impreziosito da applicazioni o semplicissimo, la verità è che tra nuance basic e pastello, finiremo per avere più di un blazer dress in questa primavera 2021, pronto a rivelarsi come il salvalook dell’armadio all’ultimo momento.

– Il modello must have per eccellenza non può che essere un modello nero, dalla texture semplice e dalla cintura che permette di dargli un tocco formale e attento al dettaglio, come quello proposto da Mango. Perfetto nella sua eleganza e sobrietà da indossare anche in ufficio.

– Cerimonia, aperitivo serale, il blazer dress giallo chiaro di Zara è il modello versatile e perfetto per chi desidera un capo trendy ma che vada oltre le classiche nuance basic. Dal tocco delicato e raffinato, un blazer dress originale nel design quanto nel colore.

– Ultrachic con spalline, richiamando il trend delle muscle tee è il blazer dress crema di H&M, che ci fa viaggiare tra passato e presente, con quel tocco vintage che fa subito anni ’80.

– Modelli glam e sfiziosi, anche disponibili in diverse texture sono quelli Asos, come blazer dress in doppiopetto avvitati, per le più audaci da non sottovalutare il glam rock dei modelli in rosa, da portare anche sbottonati con una tuta short.

Come abbinare il blazer dress: elegante, versatile, glam

Se state pensando di rinunciare alla possibilità di poter indossare in maniera casual il blazer dress, sappiate che non dovete assolutamente farlo! Con le scarpe giuste, anche l’eleganza innata di questo capo può essere smorzata e trasformarsi in un abito sobrio da indossare day by day in primavera.

– Un’idea può essere indossarlo con un paio di stivali o stivaletti, giocando con look a contrasto oppure richiamando la nuance del blazer: perfetto per un appuntamento speciale, una passeggiata con un’amica o anche per un office look pret a porter, che post ufficio vi vedrà già pronte per l’ape.

– In occasioni eleganti, il massimo del glam è indossare il blazer dress con delle décolleté: dalle classiche aperte ai sandali a listino tornati ad essere trend anche in questa stagione, con un modello bianco non vi resta che attendere l’invito giusto e sfoggiarlo in tutta la sua eleganza.

– E se credevate fosse inconciliabile con delle sneakers, ricredetevi pure: con i modelli eleganti o quelli prettamente sportivi, sarà il look disinvolto perfetto per un incontro al volo con le nostre best!