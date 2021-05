Con qualche capriccio, la primavera finalmente è arrivata e con l’aria che si riscalda già sogniamo l’estate, sopratutto le giornate al mare con i nostri costumi interi.

Nei negozi appaiono timidamente, ma online e su Instagram le anteprime dei costumi interi che indosseremo in questa estate 2021 già si lasciano avvistare. La voglia di tornare al mare, concedersi una vacanza e vivere delle piacevoli sere d’estate, pur se a scadenza coprifuoco almeno per ora, è espressa pienamente da modelli vivaci e glamour.

E quest’anno con la scelta dei costumi da acquistare e da mettere in valigia, concediamoci di essere più audaci, pensando a dei modelli da poter anche indossare con un jeans a mò di body: insomma, l’invito è quello di pensare ad un personale mix and match summer edition!

Costumi interi estate 2021: vivaci e frizzanti, i modelli da indossare in spiaggia

Il costume intero è quel modello che tendenzialmente preferiamo indossare quando la pelle ha iniziato almeno un po’ a colorarsi, date anche le particolarità dei modelli che non ci permetterebbero di abbronzarci la prima volta in maniera omogenea.

– Non è necessario essere ad abbronzatura avanzata, a volte basta anche iniziare un po’ ad abbronzarsi strategicamente in città, magari anche fuori al balcone, prima di andare al mare, così da evitare sgradevoli sorprese se vogliamo inaugurare la nostra avventura estiva con un costume intero.

Ad ogni modo se la nostra abbronzatura è agli inizi puntiamo su qualcosa di classico, che non sia né troppo scuro né chiaro: il modello animalier di Calzedonia può essere un perfetto compromesso.

– Un po’ boho per sentirci anche quest’anno libere come figli dei fiori, Yamamay con l’essenzialità del nero e la gioia delle stampe floreali confeziona un costume intero che ci fa già sognare di essere in pineta al sole, magari sorseggiando un cocktail fresco o godendo di un piacevole venticello esotico.

In beachwear anche la sera: i modelli glam che diventano body

Perché pensare ad un costume intero solo come un capo da spiaggia? Alcuni modelli sono così belli e sofisticati che sarebbe un peccato non indossarli anche come un perfetto body da sera, come il modello super glam di Calzedonia in black and white ed impreziosito da un anello all’ombelico. Perfetto da indossare con un paio di shorts o un jeans a vita alta.

– E se cercate qualcosa di ancora più colorato e romantico, da indossare per un aperitivo estivo, Shein ci ricorda che anche quest’anno fenicotteri, stampe tropical e volant invadono anche le collezioni beachwear, con un costume intero che è la sintesi perfetta delle tendenze moda di quest’estate 2021 alle porte. P

erfetto da indossare anche con un lungo abito chemisier da lasciare aperto, e con un paio di sandali dal tacco medio: un look comodo e chic da summer explosion!