La voglia di libertà, di riprendere le vecchie abitudini tra una passeggiata, un aperitivo e un po’ di shopping è tutta nell’outfit abito e stivaletti.

La ripresa della normalità e di alcuni riti a cui eravamo affezionate, come una giornata di shopping o un’aperitivo con gli amici, fa tornare la voglia di indossare quegli abiti leggeri e vivaci, per un perfetto look primavera 2021. Abiti oversize, stretti e avvolgenti, tutti quei modelli sfiziosi che per tanto tempo hanno atteso di uscire allo scoperto dall’armadio. E la sintesi perfetta di questa voglia di mettere la prima cosa glamour che capita è nell’outifit abito e stivaletti.

Naturalmente sono tanti i modelli tra abiti e stivaletti che possiamo mixare, magari assicurandoci di avere anche un po’ di nuance basic per realizzare look da ultimo minuto, per quelle giornate in cui abbiamo bisogno di una boccata d’aria ma non vogliamo passare troppo tempo allo specchio.

Stivaletti bassi primavera 2021: i modelli da indossare sotto gli abiti

Anche in primavera gli stivaletti si confermano evergreen, soprattutto nella loro versione bassa, che ci permettono di scoprire le gambe un po’ di più, di indossarli al volo: pratici, comodi, chic e magari con alcuni modelli anche rock.

Fonte foto: https://www.bershka.com/it/donna/scarpe/stivali-e-stivaletti/stivaletti-aderenti-tacco-c1010205534p102721525.html

– Ma anche gli anni ’70 continuano a farsi sentire e dominare la scena, in versioni meno prosperose di quelle di un tempo, ma con la loro inconfondibile punta arrotondata, tacchetto medio e in bianco, che continua a dominare la rosa delle nuance trendy di stagione. Comodissima la versione slipper aderente di Bershka, che si indossa al volo.

Fonte foto: https://www.zalando.it/evenandodd-stivaletti-texani-biker-black-ev411n0bg-q11.html

– Non conoscono tempo invece gli stivaletti texani, nelle loro varianti a rete o semplicemente in finta pelle, i più versatili in assoluto e che si sposano su un look romantico quanto su un look sportivo, su jeans, shorts o jogger. Oltre al nero, entra in pieno titolo tra i colori basic anche il beige e le sue sfumature. Amatissimo il dettaglio pitonato per sentirsi cow girl del vecchio west.

– Per le rock girl, che amano rifinire il look sempre con un tocco audace, il modello stringato non disdegna la primavera, anzi è pronto a rubare la scena con tanto di borchie, per dare ai nostri outfit un’allure punk da scegliere senza remore anche in abbinamento con un vestito a fiori.

Fonte foto: https://www.zalando.it/anna-field-stivaletti-stringati-black-an611n0b5-q11.html

Stivaletti e Vestiti primavera 2021: come abbinare

La praticità ma anche un inno alla sensualità e alla libertà: questo il motivo che ci fa amare l’outfit abito e stivali, così facile da indossare e così glamour da sfoggiare. Attillato e avvolgente, oversize oppure leggermente svasato con le maniche a palloncino, o in modello chemisier, i vestiti primaverili si lasciano amare tutti, anche per i tessuti leggeri e vivaci.

– E a proposito di sensuali modelli chemisier, ad ispirarci nella scelta di un modello lungo ma dallo spacco strategico, è Chiara Ferragni, che indossa un modello in giallo con dettagli in fiore minimal e un fiocco sui fianchi. Lei vi abbina delle mules per look chic, ma con un paio di stivaletti sarà subito boho style.

– Primavera da sempre fa rima con fiori, quest’anno delicati e meno appariscenti, ma super colorati su un fondo bianco che ci fa sognare distese verdi e attimi di leggerezza, anche quando il dovere ci vuole ancora in città ma a fine giornata ci aspetta un aperitivo in compagnia. Impossbile resistere alla nuova collezione di flower dress di H&M.

– Sportive e casual everyday non temete, perché ci sono dei vestiti perfetti per voi: a strisce, a righe, dall’animo grunge che ruba le nuance primaverili, come nei modelli di Pull and Bear, che ricordano long t-shirt anni ’90 che si modellano sul corpo trasformandosi in abiti short.