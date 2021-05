Bulgari e Chiara Ferragni annunciano la loro collaborazione, che vede l’influencer global ambassador del brand.

Collaborare con Chiara Ferragni per un brand oggi rappresenta molto di più che sceglierla come ambassador: non a caso infatti Tod’s l’ha integrata nel suo CdA quasi nella vesti di una trend hunt, per permettere alla casa di moda di ampliare la comunicazione anche con i più giovani. Bulgari invece ne fa ambassador e testimonial a livello globale, portando in alto i valori di autenticità e bellezza dell’alta gioielleria Made in Italy.

Da un lato quindi c’è la storia dell’artigianalità Made in Italy di Bulgari, e dall’altra un imprenditrice digitale Made in Italy, la più seguita in Italia e nel momento, che ha fatto della sua passione, capacità e tenacia, un marchio di fabbrica le cui influenze hanno un seguito assicurato ad ogni sua iniziativa o collaborazione. Due storie vincenti quindi che si incontrano e condividono i medesimi valori.

Chiara Ferragni x Bulgari: il post su Instragram che annuncia l’inizio di una lunga collaborazione

La collaborazione è stata ufficialmente annunciata su Instagram in un un post proprio dalla Ferragni, a pochi giorni dal suo compleanno, che ha raccontato dei valori comuni che la legano a Bulgari, ma anche dell’intenzione di portare avanti un progetto comune anche in termini di impatto sociale, che svelerà nel corso del tempo.

Anche Bulgari ha dedicato un post di benvenuto a Chiara Ferragni sul suo account ufficiale Instagram, annunciando con entusiasmo la collaborazione. La stima del brand per l’influencer è stata ben sottolineata dall’amministratore delegato di Bulgari, Jean- Christophe Babin:

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Chiara Ferragni nella Bulgari family come nuova global ambassador. Penso che Chiara incarni alla perfezione lo spirito più autentico della nostra azienda, radicata in valori altamente positivi, tra cui gioia, creatività, bellezza, magnificenza e qualità, ma anche grazia e generosità. Nel suo nuovo ruolo, Chiara sarà un’incredibile alleata nel far arrivare i nostri messaggi alle generazioni più giovani. È inoltre per me, come amministratore delegato, un’incredibile sparring partner per intercettare i trend del mondo del fashion e del luxury.”

La nuova collezione Bulgari: collane e anelli, i bijoux minimal della primavera 2021

Le foto della nuova campagna Bulgari, scattate a Milano dal fotografo Giulio Rustichelli, mostrano Chiara Ferragni indossare e sfoggiare i gioielli Bulgari, la nuova collezione di bijoux che nella loro essenzialità più che mai preziosa, si rivelano come i monili perfetti da portare con la stessa audacia e savoir faire mostrata dalla Ferragni. Per donne fieramente orgogliose e appassionate di indossare queste preziose creazioni di gioiellieria.

B.Zero1, Serpenti e Serpenti Viper sono le collezioni che accolgono una linea raffinatissima di anelli, collane, bracciali e orecchini, a cui si aggiunge la collana della linea d’alta gioielleria Monete. Come svela la campagna, la linea Serpenti include anche una pregiata bag nella nuance petrolio e la cui chiusura richiama il design della linea.