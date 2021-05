Tra le nuance delicate e pastello di quest’estate 2021, l’azzurro si conferma il colore a cui è impossibile dire di no: leggero, romantico e rilassante, gli abiti azzurri sono i must have di un weekend lontano dalla solita routine.

Quest’estate forse riusciamo a immaginarla un po’ di più rispetto allo scorso anno, ritrovando una voglia di serenità e libertà. Se un capo potesse esprimere questa sensazione di ho bisogno di staccare, che già si inizia a sentire nell’aria, allora sappiate che avremo bisogno urgentemente di abiti azzurri.

Azzurro, blu, celeste e tutte le loro sfumature possibili saranno non solo le nostre nuance salvalook di stagione che stanno bene davvero a tutte, ma anche la nostra cromoterapia pret a porter da indossare. Corti, lunghi, oversize, kemisier o stravaganti, abbiamo curiosato tra i modelli che non potranno mancare nel nostro guardaroba estivo.

Abiti azzurri: corti, lunghi, voluminosi o minimal, i modelli dell’estate 2021

Con i vestiti non abbiamo scuse, devono lasciarsi indossare a pennello. E più li sentiremo come una seconda pelle, più vorrà dire che davanti a noi avremo l’abito perfetto che non rischieremo di lasciare nell’armadio, ma che sapremo sfoggiare senza alcun tipo di imbarazzo ad ogni occasione.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-satinato-incrociato-p01165146.html

– Azzurro intenso come il mare profondo, il vestito satinato incrociato di Zara è una chemisier avvitata che nella sua gonna nasconde la voglia di vacanza, con un’allacciatura in stile pareo. Il beach style viene rivisitato così in un eleganza espressa attraverso quest’accesa ma disarmante nuance, da indossare nelle sere d’estate con un paio di mules per chi ama la comodità, con un paio di tacchi vertiginosi per una serata spensierata.

Fonte foto: https://www.zalando.it/mango-vestito-lungo-hemelsblauw-m9121c4yu-k11.html

– Elegante azzurro cielo, gonna zingaresca e lungo fino a piedi, da indossare con un paio di sandali bassi e incrociati, look perfetto per quelle giornate estive in cui si ha solo voglia di lunghe passeggiate. L’abito perfetto da portare in viaggio per chi in vacanza predilige look comfy ma sofisticati.

Fonte foto: https://it.shein.com/Criss-Cross-Backless-Floral-Maxi-Dress-p-1901135-cat-1727.html

– Celeste e poi? Una cascata di fiori per un look romantico da riservare ad occasioni speciali, aperitivi in vacanza o feste improvvisate senza farci trovare impreparate. L’abito maxi di Shein ci regala quel mood da principessa che in estate vi fa viaggiare anche con l’immaginazione, e dimenticarci un po’ il classico outfit da ufficio, pantalone e maglia.

Vestiti azzurri: come abbinarli, nuance e accessori

Lunghi o corti che siano, sotto i nostri vestiti possiamo abbinare davvero qualsiasi scarpa, come ci mostrano le tendenze. Non sottovalutate infatti la possibilità di rendere ancora più comfy il vostro look anche puntando su un paio di sneakers: bianche, azzurre o anche colori accesi come il giallo, il rosa, si sposano molto bene con l’azzurro. Meglio evitare il nero, che creerebbe troppo contrasto e stemperando un look che per vocazione punta sull’armonia.

E a gran sorpresa quest’anno alle gradazioni di azzurro e blu come mostra anche Alberta Ferretti, viene accostato anche il viola nella sua nuance pastello, ma talvolta anche brillante. Un acquisto originale per il nostro guardaroba estivo potrebbe essere proprio l’acquisto di un sandalo viola, da indossare su abiti azzurri o anche in blu pastello. non fermiamoci quindi sono a colori complementari all’azzurro o al bianco, ma osiamo seguendo le tendenze delle passerelle.