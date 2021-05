Pronte a rivoluzionare il guardaroba? Ecco dalla collezione H&M Conscious i must have della primavera/estate 2021

La moda a piccoli passi sta attuando una vera e propria rivoluzione del sistema, puntando sulla scelta di materiali a impatto zero, risorse ecologiche che molto presto rivoluzioneranno completamente il mondo del fashion. E anche noi adesso che le collezioni stanno dedicando linee esclusive alla sostenibilità, possiamo dare una scossa al nostro guardaroba nel rispetto dell’ambiente, a partire dai must have della primavera/estate 2021.

H&M con la sua linea Conscious realizza capi basic smart and cheap, che vi permetteranno di volta in volta di creare un look sempre diverso, fashion e sopratutto ecosostenibile. Infatti almeno il 50% di ogni capo è realizzato con cotone biologico o con poliestere riciclato.

Must have primavera/estate 2021 H&M Conscious: abiti, top, maglie e blazer

Fino a qualche tempo acquistare capi ecologici sembrava qualcosa di esclusivo, particolarmente difficile trovarli all’interno di un negozio. Oggi invece grazie ad una corretta informazione, che parte dagli stessi brand, sono le persone a chiedere di poter avere la possibilità di scegliere linee ecologiche, acquistando un capo che farà felice non solo chi lo indosserà ma anche l’ambiente.

– Una delle linee che offrono una vasta tipologia di outfit sostenibili sono proprio quelli della collezione Conscious di H&M, che parte dal proporre capi versatili e basic, per un mix and match che ci permetta di realizzare outfit dal taglio casual e comodo. Un must have perfetto e da indossare sia in primavera che in estate, sono le maglie morbide in Viscosa Lenzing EcoVero.

– Dolcemente svasata e dinamica, possiamo abbinare la maglia in viscosa ad un altro pezzo sempre della stessa linea, e naturalmente ecologico, come gli shorts a vita alta, sempre in tessuto viscosa e caratterizzati dall’elastico rivestito e con bordino volant. Per un look da 30 euro totali, maglia più shorts, davvero low cost e a prova d’ambiente.

Nella linea non mancano anche abiti, perfetti da indossare in città o da riservare alle vacanze, soprattutto quelli con le stampe esotiche che fanno subito summer mood, in un misto lino che ameremo per la sua freschezza. Le più sbarazzine non potranno non notare i top crop, squadrati e in misto viscosa, e che potremo indossare anche con un blazer, che nel suo verde neon è il perfetto capospalla da indossare in primavera.

Moda mare 2021: i capi beachwear della linea Conscious

Anche i capi da mare non sono sfuggiti alla linea Conscious di H&M, che ci propone top bikini e costumi interi da bagno da poter portare con noi in valigia, a impatto zero. I top bikini si confermano nei loro colori delicati ma anche multicolor, come il must have su cui puntare in vacanza: perfetti per la giornata al mare, ma già pronte per un aperitivo serale al tramonto.

– E per chi ama i costumi interi, da indossare anche come body, potrà scegliere tra modelli ultra basic e a tinta unita, oppure puntare su qualcosa di più sbarazzino e frizzante a righe celesti e con volant a bretelle per un look da spiaggia romantico e chic.