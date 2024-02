Mazzi di rose e cioccolatini vi hanno stufato? Per questo San Valentino fate qualcosa di davvero originale per la persona che amate

La festa di San Valentino è dietro l’angolo e tu sei ancora alla disperata ricerca di un modo romantico e unico per festeggiarlo con la persona che ami, vero?

Non disperare e soprattutto non abbandonare il progetto di festeggiare l’amore, perchè qualche idea originale per San Valentino esiste eccome e questa ricorrenza diventerà un’esperienza davvero unica.

Sorprese d’ amore originali

Per una volta possiamo “invertire le parti” ed essere noi a regalare un mazzo di fiori al nostro uomo oppure a prenotare il posto romantico per la cena.

“Comprate” una stella dandole il nome della persona amata, è una delle idee regalo di San Valentino che va oltre l’immaginazione e oltre i film e i romanzi.

Acquistiamo un blocchetto di post-it, di quelli tradizionali, variopinti o dalle forme particolari e pensiamo bene al luogo in cui ci piacerebbe apporli: la stanza da letto, il suo ufficio, il motorino o l’automobile!

Su ogni post-it scriviamo una breve dedica per lui, in cui l’unico limite sarà la nostra fantasia: cerchiamo ispirazione nei romanzi d’amore o nei libri di poesie, citiamo le frasi più belle e famose delle commedie romantiche, scriviamogli stralci della “nostra” canzone o affidiamoci completamente alla nostra creatività.

San valentino: le usanze nel mondo

San Valentino è una festa molto sentita in Italia, ma tante sono le usanze di San valentino nel mondo che non prevedono solo lo scambio di doni ma anche dimostrazioni di virilità, forza e abilità.

Vi raccontiamo le più curiose!

In Cina, la festività equivalente al nostro San Valentino è il “Festival Qixi“, si festeggia a inizio agosto, il settimo giorno del settimo mese lunare. Questa tradizione si rifà ad un’antica storia ancestrale, tramandata di generazione in generazione per secoli e che racconta la tragica storia d’amore di due amanti divisi e trasformati in stelle della Via Lattea.

In Argentina, la terra della seduzione e del tango, un giorno solo non è sufficiente per festeggiare San Valentino. Per questo motivo questo Paese dedica un’intera settimana ai festeggiamenti e celebra anche l’amicizia e non solo l’amore. Durante la settimana di san Valentino amici e fidanzati si scambiano dolci e baci. Questa settimana è solita chiudersi proprio con la “Giornata dell’Amicizia“.

In Giappone per dimostrare amore le donne regalano cioccolatini agli uomini che a loro volta offrono un regalo durante il celebre “Giorno Bianco“, che si festeggia all’indomani di San Valentino. La particolarità di quest’ultimo regalo è che deve valere tre volte tanto quello ricevuto il 14 febbraio.

A Seul e in tutta la Corea del Sud le donne regalano cioccolato agli uomini, ogni 14 febbraio. Esattamente un mese dopo, il 14 marzo, gli uomini esprimono l’amore alle loro fidanzate o mogli offrendo loro dei dolci. Chi invece è single e non riceve né dolci né cioccolata si riunisce per festeggiare in una serata di svago il 14 aprile cenando con una scorpacciata di particolari noodles neri.

Auguri di San Valentino? Si, purchè siano originali!

Tra le idee regalo di San Valentino, se ancora non avete trovato la cosa giusta per colpire il vostro partner, ci pensiamo noi a davi qualche suggerimento.

– Oggi vorrei regalarti qualcosa di dolce, di unico, di raro. Qualcosa che ti rimanga impresso, ma non una cosa materiale che nel tempo si degrada. Oggi voglio regalarti tutto l’amore che provo per te. Buon San Valentino, vita mia!

– Amore mio penso che questo piccolo messaggio non racchiuderà mai tutto quello che voglio dirti… ma credo anche che due parole bastino per dirti tutto: Ti Amo, sei la mia unica ragione di vita insieme ai nostri piccoli, Buon San Valentino.

– Sei l’amore che guarisce l’anima e mi fa rinascere. Sei tutto ciò che io avrei voluto avere, sei tu amore che mi hai portato lontano dalle tenebre e mi hai fatto vedere la luce, con dentro di sé l’intero paradiso, dove regna la pace e ognuno gioisce. Buon San Valentino.

– Amo questa festa degli innamorati, perché oggi 14 febbraio posso gioire con te del nostro amore, che ci tiene uniti ogni giorno, regalandoci le gioie che viviamo quotidianamente. Auguri amore mio.

– Vorrei essere il raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare, per farti respirare e vivere di me. Vorrei essere la prima stella che ogni sera vedi brillare, così i tuoi occhi sanno che ti guardo e che sono sempre con te. Buona festa degli innamorati cuore mio.

– Tesoro mio, anche se dovessi morire, il mio amore non lo ammazzerebbe nessuno, perché anche da la su ti continuerei ad amare eternamente. Sei la mia esistenza di vita… Ti amo tanto!

– A San Valentino potresti regalarmi dei Baci Perugina con, al posto del bigliettino romantico, un romantico assegno?