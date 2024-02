Il significato della canzone Finiscimi di Sangiovanni, la canzone con cui l’ex Amici ha partecipato a Sanremo 2024.

Ex stella di Amici, Sangiovanni è quasi un veterano di Sanremo. In gara nel 2022 e ospite nel 2023, è tornato a gareggiare anche nel 2024, stavolta con maggiore esperienza, consapevolezza di sé e del valore di quel palco e con un brano diverso in tutto rispetto a Farfalle, quello del suo debutto. S’intitola Finiscimi ed è una ballata tipicamente sanremese, nell’andamento ma anche nel significato. Il tema trattato dal cantautore vicentino è infatti una storia d’amore ormai giunta al capolinea.

Finiscimi, Sangiovanni: il significato del testo

Maturato come artista e anche come uomo, Sangio si è presentato al Festival di Sanremo con un brano meno leggero rispetto al precedente, ma per certi versi più personale. Il racconto di un amore giunto al capolinea è stato infatti collegato da molti suoi fan anche alla sua relazione con Giulia Stabile, terminata non nel mondo che tutti avrebbero sperato. Un indizio potrebbe essere tratto da alcuni versi presenti nella canzone, tra cui: “Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità“.

Sangiovanni

Che il tema sia probabilmente legato alla sua ex lo ha d’altronde confessato lo stesso cantante in un’intervista a RaiPlay: “Finiscimi è una canzone nostalgica e struggente. Parla di una fine e io per andare oltre ho dovuto scrivere questa canzone. Ma non vorrei che il significato lo trovassero le persone, perché può averne diversi“.

Nella canzone il giovane cantautore vicentino ha voluto assumersi tutte le colpe di quanto accaduto. Più che analizzare la fine della relazione, ha preferito prendersi le sue responsabilità e a chiedere scusa: “Non riesco più a gestirmi, io non so come si controllano le emozioni, perciò delle volte ho fatto un po’ il coglio*e“.

Sul finale però, dopo essersi colpevolizzato, ha provato in parte a giustificare quanto accaduto. Perché anche il comportamento peggiore può nascondere una motivazione: “A mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola“. Insomma, con Finiscimi l’artista vicentino si è lasciato andare a una lettera a cuore aperto per cercare di esorcizzare definitivamente una relazione arrivata ormai al capolinea.

Finiscimi, Sangiovanni: il testo della canzone

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola,

le tue le conservo ancora.

Che cosa penserai?

Chissà cosa farai,

scarabocchi sui miei libri, mi leggi tra le righe,

non riesco più a gestirmi…

Continua per il testo integrale