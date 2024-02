Qual è il significato di Pazzo di te di Nek e Renga? La canzone racconta in modo quasi provocatorio l’amore maturo.

Nek e Francesco Renga sono in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Pazzo di te. Il brano, un mix tra melodie degli anni Sessanta e indie, parla di una storia d’amore matura, assoluta. Vediamo il significato e il testo dell’inedito che segna il debutto all’Ariston dei due artisti come coppia.

Pazzo di te di Nek e Renga: il significato della canzone

Scritta da Nek e Francesco Renga con Diego Mancino, Dardust e Luca Chiaravalli, Pazzo di te è la canzone con cui i due artisti partecipano per la prima volta in coppia al Festival di Sanremo 2024. Il brano racconta le fasi di una storia d”amore matura, aspetti negativi inclusi. Alcune strofe sono volutamente provocatorie, ma dietro c’è sempre un sentimento assoluto.

“L’amore è inutile

È irresponsabile

Tu chiedi aiuto, ma

Lui non sa dartene“.

Pur avendo tanti aspetti negativi, l’amore vero è il motore della vita. Qualche volta sembra che ti voglia uccidere, eppure è impossibile farne a meno.

“Sono pazzo di te

Non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio“.

Nek e Francesco Renga descrivono il sentimento più nobile dell’animo umano come “un giudice” e “un miserabile“, ma allo stesso tempo sottolineano che “è fatto di un metallo indistruttibile“. Pazzo di te si conclude con una consapevolezza: “Amarsi è semplice, ma ingovernabile“. I due artisti hanno descritto così il brano del Festival di Sanremo 2024: “Parla di un amore adulto. Parla di un amore assoluto, cristallino e ne parla quasi in maniera provocatoria, partendo dagli aspetti negativi. Anche se vuoi farne a meno, non puoi“.

Ecco il video di Pazzo di te di Nek e Renga:

Pazzo di te di Nek e Renga: il testo della canzone

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi…

