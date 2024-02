Tra ville, proprietà esclusive e società, Rosario Fiorello sembrerebbe possedere un patrimonio di oltre 20 milioni di euro.

Rosario Fiorello è senza dubbio uno degli showman più famosi d’Italia e in buona parte la storia della comicità televisiva l’ha decisamente scritta lui. Ma dove abita? Il mattatore televisivo ha una casa a Roma, in Lungo Tevere Flaminio. Qualcosa i fan hanno potuto sbirciare durante qualche collegamento tv, ma sui social è difficile trovare delle immagini. Della casa romana di Fiorello si è parlato anche per motivi di cronaca poiché nel giugno del 2020 è divampato un incendio per fortuna senza gravi conseguenze.

Rosario Fiorello: le case di Milano e Venezia

Secondo quanto riportato da Idealista, quella di LungoTevere non sarebbe l’unica casa romana di Fiorello. Pare che infatti che il conduttore di Viva Rai 2 abbia infatti fatto un investimento anche in zona Parioli, in Viale Mazzini e in Via della Camilluccia. Si tratta di proprietà dove sono registrate – nel caso delle ultime due – la casa di produzione che ha con la moglie e la sua agenzia immobiliare.

Da Roma a Milano: sembra che infatti l’ex re del Karaoke possieda anche una casa all’ombra della Madonnina, nel quartiere CityLife.

Una casa Fiorello, sempre secondo Idealista, la possiede anche a Venezia. Si tratta di un appartamento all’interno di Palazzo Bernardo (edificio storico della città veneta), situato in zona San Polo: l’affaccio sul Canal Grande è qualcosa di magnifico.

Rosario Fiorello

Relax a Cortina e Santa Margherita di Pula

Lo showman possiede anche una casa in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, nei pressi del Forte Village resort, dove ama rilassarsi in estate.

Dal mare alla montagna: risulterebbe di FIorello anche una villa a Cortina d’Ampezzo. Una villa che avrebbe acquistato nel 2011 dal valore di 5 milioni di euro. Undici stanze (quattro le camere da letto) e una splendida vista sul Monte Cristallo.