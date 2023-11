L’ex concorrente del Grande Fratello Samira Lui si racconta tra esperienza nel reality e la vita privata col suo fidanzato Luigi.

C’erano grandi aspettative sulla partecipazione di Samira Lui al Grande Fratello. La bellissima giovane, però, non è durata troppo all’interno del reality. In una lunga intervista a Chi, l’ex gieffina ed ex professoressa de L’Eredità ha spiegato anche cosa, secondo lei, non abbia funzionato e perché.

Samira Lui, dal GF alla vita privata: le parole

Samira Lui

I primi passaggi dell’intervista a Chi sono dedicati all’esperienza al Grande Fratello che non è stata lunga cosa ci si aspettava, forse, per via di certe dinamiche a cui la bella Samira non è stata come la creazione di amori, litigi o pianti.

“Non piango mai. Secondo me è dovuto alla mia esperienza. Mio papà non l’ho mai conosciuto, se n’è andato prima che nascessi, le lacrime di commozione però mi escono solo quando parlo di mamma”, ha detto. “Per il resto un po’ mi vergogno, un po’ non mi voglio far vedere debole. E poi voglio essere leggera, allegra, anche perché finita posso solo ringraziare la vita”.

Un altro punto importante delle dichiarazioni della Lui riguardano la sua bellezza: “La bellezza? Il pregiudizio c’è: se sei bella, hai meno spazio per dimostrare altro. E questo è il motivo principale per cui ho voluto fare il GF”.

Infine, un commento anche per il suo fidanzato: “So essere seduttiva, per il mio fidanzato. Serviva esserlo ai fini dello spettacolo (al GF ndr)? Non mi interessa per niente”.

Di seguito anche un post recente su Instagram della donna nello studio del GF: