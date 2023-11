Uomo di successo e di grandi valori, Gerry Scotti racconta la sua vita, tra carriera e momenti delicati che lo hanno cambiato.

Indubbiamente uno dei conduttori tv di maggiore successo e tra i più amati in assoluto, Gerry Scotti si è raccontato a 360° al settimanale Oggi anche in occasione dell’uscita del suo libro ‘Che cosa vi siete persi’. L’uomo ha sottolineato come la sua vita abbia affrontato, anche di recente, momenti non facili che lo hanno cambiato parecchio.

Gerry Scotti, la paura per la vita e l’infanzia

Gerry Scotti

Tra i primi passaggi dell’intervista a Oggi, spicca un momento molto importante relativo alla storia di Scotti quello vissuto dopo aver avuto il Covid: “Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma”.

Nonostante il successo avuto negli anni, il presentatore ha spiegato di essere rimasto quello di sempre, anche in termini di amicizie: “I miei amici sono ancora quelli del liceo e della periferia, mi hanno tenuto con i piedi per terra, non dimentico mai da dove vengo. Poi c’è la famiglia che ho costruito: mio figlio Edoardo, la mia compagna Gabriella e i suoi figli, che sono cresciuti con noi e sono un po’ anche miei, mi hanno riportato ai bisogni reali e quotidiani. Essere padre ti tiene saldo al suolo. Ora mi diverto a fare il nonno di Virginia e Pietro, i miei nipotini”.

Non è mancato un commento sulla vicenda Giambruno-Meloni e i fuorionda di Striscia la Notizia: “Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto”.

Come detto, il conduttore è protagonista in queste ore anche grazie all’uscita del suo libro ‘Che cosa vi siete persi” di cui ha condiviso un’anteprima anche in un post su Instagram: