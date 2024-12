“Bellissima e simpatica non mi sembri”: Sabrina Ferilli risponde con stile…

Curioso botta e risposta social tra Sabrina Ferilli e un hater. Lo scambio di battute è diventato virale suscitando tante reazioni.

Ha fatto della sua simpatia e autoironia le sue più grandi caratteristiche. A queste, Sabrina Ferilli ha unito una bellezza senza eguali. Eppure, la nota attrice e showgirl non sembra aver convinto tutti. Almeno non l’hater che in queste ore le ha commentato un post social facendo riferimento appunto alla sua simpatia e al suo aspetto…

Sabrina Ferilli, le parole dell’hater

Sempre presenza fissa in tv negli ultimi anni, Sabrina Ferilli è seguitissima e molto apprezzata anche sui social dove, però, alle volte non mancano gli haters. La conferma è arrivata anche da un recente post dove un odiatore ha detto la sua a proposito di bellezza e simpatia dell’attrice.

Sabrina Ferilli

Tutto è nato da uno degli scatti pubblicati dalla Ferilli che hanno ricevuto tanti commenti positivi facendo riferimento alla sua bellezza in relazione ai 60 anni. “Scusate vorrei sapere questi 60 anni dove stanno? Sabri sei bellissima, un bacio”, parole a cui la donna ha risposto: “Stanno, stanno”.

Proprio a questo punto, però, ecco l’hater di turno che ha commentato in modo antipatico: “Bona sì, ma bellissima mi sembra un po’ troppo. Simpatica forse”.

La risposta e le reazioni

Il commento dell’odiatore non è passato inosservato alla Ferilli che, con grande stile, ha risposto curiosamente facendo eco ad una sua fan che l’aveva difesa dicendo: “Sabrina è tutte e tre le cose. Che sia bellissima è un dato di fatto, è una constatazione innegabile, come la simpatia, evidente!”.

A quel punto come detto, la stessa attrice è intervenuta dicendo: “Eh, ma manco sulla simpatia metterei la mano sul fuoco! ahahahh”, il tutto seguito da un pollice e un bacio. Insomma, il modo migliore per chiudere la questione e non dare importanza all’odiatore di turno…