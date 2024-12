Guendalina Tavassi contro Zeudi al GF: “Ma è uno scherzo?”

Dopo alcune esternazioni molto forti di Zeudi al Grande Fratello, sui social è arrivato il commento di Guendalina Tavassi.

Il clima teso nella Casa del Grande Fratello si è esteso anche all’esterno dove le vicende del reality sono state fonte di discussione in tv e suoi social. L’ultimo caso legato a Zeudi ed Emanuele ha visto in queste ore anche Guendalina Tavassi dire la sua. La ex gieffina se l’è presa con la ragazza e con le sue parole in merito a presunte molestie ricevute.

Guendalina Tavassi contro Zeudi

Il Grande Fratello resta tema scottante sui social e anche ex concorrenti si sono ritrovati a commentare le ultime vicende. Guendalina Tavassi, come anticipato, in queste ore con una storia Instagram ha detto la sua sul caso Zeudi e il solletico ricevuto da Emanuele da lei sentito come una sorta di “molestia”.

Guendalina Tavassi

La giovane Zeudi ha mosso accuse pesanti al GF affermando di essersi sentita in qualche modo “violata” da Emanuele. Un qualcosa che la Tavassi ha trovato decisamente esagerato tanto da commentare apertamente: “È uno scherzo? Per un solletico addirittura si è sentita violata nella sua intimità? Al Grande Fratello poi?”.

Sebbene la reazione di Guendalina non possa certo essere presa come giusta a prescindere, dal racconto che è venuto fuori al GF, è possibile che la vicenda sia stata quantomeno enfatizzata dalle telecamere e in generale dal contesto.

Signorini difende Zeudi

In questo senso, è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini a prendere le difese di Zeudi nel corso dell’ultima puntata andata in onda del reality. Il presentatore, infatti, ha fatto riferimento alle sensazioni della persona che ha subito il comportamento: “La sensibilità del singolo deve essere assolutamente rispettata, senza se e senza ma”.

Ad ogni modo lo stesso Emanuele si è scusato ma ha ribadito le sue innocenti intenzioni sulle azioni compiute (il solletico ndr).