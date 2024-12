Emma, Annalisa e tante altre, party al femminile per un motivo speciale: le immagini

Una festa per un evento di beneficenza nell’ambito di Equal, campagna lanciata da Spotify: ecco chi c’era con Emma, Annalisa e non solo.

Serata tutta al femminile: oltre 70 artiste si sono riunite alla Triennale di Milano per un evento straordinario a sostegno della campagna globale EQUAL, lanciata da Spotify per promuovere il contributo delle donne nel mondo dell’audio. La festa all’insegna della musica e della solidarietà, ha celebrato il talento in rosa e l’importanza di creare spazi inclusivi per artiste e creator. Erano presenti, tra le altre, Emma, Annalisa e Arisa ma non solo…

La serata è stata l’occasione di divertirsi ma anche per riflettere sulla parità di genere nel settore. Come anticipato, l’evento rientrava nell’ambito di Equal, la campagna globale lanciata da Spotify per promuovere il contributo delle donne nel mondo dell’audio e sostenere artiste e creator.

Al party, oltre alle già citate Emma, Arisa e Annalisa, hanno preso parte anche Noemi, Giorgia, Ariete, Francesca Michielin, Gaia, Myss Keta, Malika Ayane, BigMama, Elettra Lamborghini, Federica Abbate, la giovanissima Anna Pepe e Victoria De Angelis dei Maneskin.

Il messaggio di Arisa: le immagini

Sui social sono state già pubblicate alcune immagini della serata. In particolare Arisa ha condiviso un post su Instagram con tanto di messaggio importante oltre che con foto e video del party in rosa: “EQUAL è molto più di un evento: è una celebrazione di talento, inclusione e passione. Ieri sera a Milano, la musica italiana delle donne ha dimostrato, ancora una volta, di essere viva, vibrante e in continua evoluzione. Grazie per avermi permesso di farne parte. Che sia solo l’inizio di una nuova scena che dà spazio a tutte le voci. La musica è casa e deve esserlo per tutti”, le parole dell’artista.