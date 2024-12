Arisa: “Ero diversa dagli altri e questa cosa mi pesava. In amore…”

Confessioni importanti da parte di Arisa che si è raccontata a tuttotondo tra carriera, passato e anche la recente relazione con Walter Ricci.

Intervista a 360° per Arisa che è stata protagonista da Alessia Lanza nel podcast ‘Mille Pare’. La cantante ha fatto un racconto intimo dei suoi sentimenti, ma anche di quanto vissuto in passato rispetto alcune situazioni più complicate. L’artista ha sottolineato l’importanza della propria salute mentale per affrontare al meglio ogni questione della vita.

Arisa, l’importanza della salute mentale

Parlando al podcast ‘Mille Pare’, Arisa ha raccontato alcuni dettagli molto intimi della sua vita legati soprattutto allo stare bene con se stessi.

“Bisogna lavorare duro, creare dentro se stesso i mezzi per stare bene”, ha detto la cantante. “Leggere, guardare, andare. L’artista deve lavorare molto su di sé, e non mi riferisco alla forma fisica”.

Arisa

L’artista ha dato alcuni consigli: “Quando si è giù, bisogna alimentarsi di cose che facciano bene, come per il cibo: vedere film che ti facciano fare altri pensieri, parlare con persone attraverso cui riesci a vedere altri mondi, altri punti di vista. Bisogna sostenersi sempre”.

Adesso le cose sono cambiate rispetto al passato. Un passato nel quale Arisa si è sentita spesso in difficoltà: “Ero diversa dagli altri e questa cosa mi pesava. Avrei voluto essere come loro, fare le cose che facevano gli altri, parlare di ciò di cui parlavano loro. Io dovevo inventarmi le cose. Il ricordo della mia adolescenza è una finestra. Quella finestra da cui guardavo il mondo esterno, la piccola contrada Pantano, poi più in là il paese di Pignola. Immaginavo le vite degli altri, magari del ragazzo che mi piaceva. Ma ero sempre lì, ferma dietro la finestra”.

L’amore con Walter Ricci

Proprio se si parla di ragazzo e amore, Arisa ha detto alcune cose sulla relazione con Walter Ricci. La cantante si è detta “abbastanza innamorata” svelando anche il motivo per il quale preferisca dire in questo modo. “Perché non voglio esagerare e poi rimanerci male”, ha ammesso.

Poi un desiderio: “Mi piacerebbe sposarmi, avere una famiglia. I miei genitori si amano da anni, hanno litigato tutta la vita ma si sono sempre sostenuti. Io credo nell’amore per sempre”.