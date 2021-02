Alfonso Signorini ha comunicato a Rosalinda Cannavò che il suo fidanzato, Giuliano Condorelli, ha inviato una lettera di diffida a lei e agli altri concorrenti del GF Vip.

I dubbi di Rosalinda Cannavò e il suo recente flirt con Andrea Zenga devono aver fatto andare su tutte le furie il fidanzato dell’attrice, Giuliano Condorelli, che attraverso una lettera dei suoi avvocati ha diffidato l’intero cast del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo in diretta tv è stato il conduttore Alfonso Signorini, che ha dichiarato:

“Vi devo fare una precisazione importante e voglio rivolgermi a Rosalinda”, ha detto Signorini, “Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”.

Giuliano Condorelli: la diffida contro il GF Vip

Il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha fatto sapere attraverso i suoi legali di non voler più essere nominato, per alcun motivo, da parte dell’attrice o degli altri concorrenti del GF Vip. La decisione di Giuliano Condorelli arriva all’indomani del primo bacio scoccato tra Rosalinda e Andrea Zenga, il cui feeling all’interno del reality show è ormai sotto gli occhi di tutti.

“Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti”, ha chiosato Tommaso Zorzi cercando di tranquillizzare Rosalinda, evidentemente turbata dalla richiesta di quello che finora reputava il suo fidanzato. La decisione di Giuliano sembra aver spinto definitivamente l’attrice tra le braccia di Andrea Zenga, e infatti dopo la diretta i due si sono scambiati un altro bacio appassionato.

L’ultimo incontro con Giuliano

Durante l’ultima diretta a cui aveva preso parte, Giuliano Condorelli si era detto pronto ad andare a convivere con l’attrice e le aveva fatto recapitare una coppia delle sue chiavi di casa. Rosalinda non aveva voluto dare una risposta certa al fidanzato e per settimane – prima del suo bacio ad Andrea Zenga – ha mostrato di provare forti dubbi in merito al loro legame. Quello giunto al GF Vip tra i due sarà un addio definitivo?