Harry e Meghan Markle hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta e i bookmakers si sono scatenati con le scommesse su quello che potrebbe essere il nome del royal baby.

Dopo il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor nato il 6 maggio 2019, Meghan Markle e Harry hanno annunciato che la loro famiglia si allargherà ulteriormente nel 2021: gli ex Sussex avranno un altro bebè, ma per il momento non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina. Intanto, a quanto riporta Vanity Fair, i bookmakers starebbero già scommettendo sul possibile nome del secondo figlio della coppia: tra i più quotati vi sarebbero Alfie, Alexandra e Diana (ovviamente in omaggio alla compianta Lady D).

Meghan Markle

Harry e Meghan: il nome del secondo figlio

Fino a quando il piccolo Archie Harrison non è venuto al mondo non erano trapelate conferme riguardo al nome scelto dai suoi genitori ed è probabile che la coppia – ormai distante dalla Famiglia Reale e dalle incombenze dovute ai titoli nobiliari – scelga la strada del massimo riserbo anche per quanto riguarda il secondo figlio in arrivo. Intanto, a quanto riporta Vanity Fair, i bookmakers si starebbero scatenando con il toto-nome di questo secondo bebè, e tra i più quotati vi sarebbero Alfie, Alexandra (con la lettera A, stessa iniziale del primo figlio) ma anche Diana e Doria (in onore delle madri di Harry e Meghan) per poi approdare a Elizabeth, in onore della Regina Elisabetta.

In tanti sperano in una nuova royal baby con il nome di Lady D, e del resto già William e Kate Middleton hanno deciso di rendere omaggio alla compianta principessa dando il suo nome alla seconda figlia, Charlotte Elizabeth Diana.

L’annuncio della seconda gravidanza

Harry e Meghan hanno annunciato con un romantico scatto la seconda gravidanza dell’ex attrice, e la famiglia Reale ha immediatamente rivolto le sue congratulazioni alla coppia con un comunicato ufficiale. Solo alcuni mesi fa Meghan Markle aveva rivelato di aver subito un aborto spontaneo, e pertanto questa gravidanza sarebbe arrivata all’indomani di un momento di grande dolore per lei e Harry.