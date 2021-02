Kledi Kadiu ha annunciato insieme a sua moglie, Charlotte Lazzari, che presto diventerà papà per la seconda volta.

Seconda cicogna in arrivo per Kledi Kadiu e sua moglie, Charlotte Lazzari, già genitori della piccola Lea. Con un tenero post via social la coppia ha mostrato alcune ecografie e ha annunciato che ad agosto è previsto l’arrivo di quello che sarà il loro secondo bebè. Per il momento i due non hanno svelato se sarà maschio o femmina, ma hanno confermato di essere più felici che mai: “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”, ha scritto il ballerino via social.

Kledi Kadiu: il secondo figlio

Con enorme gioia Kledi Kadiu e sua moglie, Charlotte Lazzari, hanno annunciato che avranno un secondo figlio. Il tenero annuncio della coppia è stato commentato da amici, fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti anche Veronica Peparini, che ha fatto le sue congratulazioni alla coppia: “Wow! Auguri a voi tre!”. Kledi e sua moglie per il momento non hanno svelato ulteriori dettagli sulla gravidanza, ma l’arrivo del bebè è previsto per agosto 2021.

Kledi Kadiu

Il ballerino e Charlotte Lazzari sono più felici che mai e insieme alla piccola Lea attendono con trepidazione l’arrivo del loro secondo bambino. La coppia è convolata a nozze in gran segreto nel 2018, due anni dopo la nascita della piccola Lea, che presto sarà una sorella maggiore.

L’amore di Kledi per Charlotte

Il celebre ex volto di Amici oggi risiede a Rimini insieme ai due grandi amori della sua vita, la moglie e la figlia. A proposito dei suoi sentimenti per Charlotte, Kledi ha dichiarato a Nuovo: “Sento che è una storia importante, la vita a due mi piace. Amo condividere le giornate con lei, con i pro e i contro che ci sono quando si ha una compagna. Ora sono molto felice.” I due hanno ben 18 anni di differenza, ma l’età non è mai stata un ostacolo per il loro amore.