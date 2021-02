L’attore Simone Montedoro si è conquistato la vittoria a I Soliti Ignoti, e a stento è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione.

A I Soliti Ignoti nella puntata del 15 febbraio Simone Montedoro ha esultato in preda alla commozione dopo che la ragazza entrata in studio in qualità di “parente misterioso” ha svelato di essere proprio la figlia dell’ignota da lui indicata. La vittoria dei 29mila euro da parte dell’attore, come ha ricordato il conduttore Amadeus nel corso della puntata, sarà devoluta all’ospedale Spallanzani di Roma per la lotta contro il Coronavirus. Montedoro è riuscito a stento a trattenere le sue lacrime di gioia e ha dichiarato: “Mi viene da piangere“, aggiungendo anche che lui e suo figlio seguirebbero assiduamente I Soliti Ignoti.

Tra gli ignoti presentati da Amadeus nel corso della puntata del 15 febbraio vi è stata anche la professoressa de L’Eredità Ginevra Pisani, che si è presentata – come gli altri ignoti – con il suo solo nome di battesimo, affermando di avere 22 anni e di essere napoletana. Simone Montedoro ha indovinato la sua identità e la sua risposta gli è valsa la vittoria di ben 6 mila euro. “Non ci posso credere!”, ha esultato l’attore, che insieme a suo figlio seguirebbe assiduamente lo show di Amadeus.

Montedoro ha conquistato la vittoria con evidente commozione, e i 29mila euro da lui aggiudicati saranno devoluti all’ospedale Spallanzani per la lotta contro Covid-19.

La malattia dell’attore

Oggi Simone Montedoro sembra aver trovato la serenità accanto alla compagna, Lara Carnevale e al loro bambino, Matteo, nato nel 2014. In passato l’attore si è trovato a dover combattere contro il linfoma di Hodgkin (la stessa malattia che di recente ha confessato di aver avuto anche Teresa Cherubini), una forma di tumore che colpisce il sistema linfatico. Fortunatamente oggi l’attore sarebbero completamente guarito.