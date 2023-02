Le Iene hanno ospitato Rosa Chemical dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e il bacio con Fedez: ecco cosa ha detto su quanto successo.

Il Festival di Sanremo 2023 si è concluso da qualche giorno ma si continua a discutere del bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco dell’Ariston. C’è chi continua a sostenere che fosse tutto organizzato a fini di audience e c’è chi pensa che quanto successo abbia scatenato una crisi tra i Ferragnez. Dal palco de Le Iene, quindi, Rosa Chemical è intervenuto con un lungo monologo che ha messo in chiaro il suo punto di vista.

Rosa Chemical, il monologo a Le Iene

“Ho sempre pensato alla musica come un mezzo, più che come un fine – ha iniziato a raccontare il rapper su Italia 1 – . E Sanremo come un’opportunità, più che una gara. Difatti oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio. Libertà, uguaglianza, sesso, follia e anche un nuovo tipo di amore, con meno divieti”.

Dopo aver elencato tutte le motivazioni che lo hanno spinto a prendere parte al Festival della musica italiana, sottolineando il suo punto di vista sull’amore libero, Rosa Chemical si è soffermato per qualche secondo sul bacio con Fedez.

“[…]Qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici: qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa, solo che poi, io, gliel’ho dato veramente – ha spiegato, smentendo l’ipotesi che fosse tutto organizzato – . Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero”.

“E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di ‘consenso’ e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia – ha aggiunto, riferendosi alla lite tra Fedez e Chiara Ferragni all’Ariston – . Una follia”.

“Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”, ha concluso.

