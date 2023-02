Alessia Marcuzzi ha concluso la prima stagione di Boomerissima ospitando sul palcoscenico della Rai il comico Andrea Pucci e l’ex talento di Amici, il cantante Tancredi. In fazioni opposte, vista la data anagrafica, i due si sono resi protagonisti di una gag che ha fatto il giro del web. Il giovane della scuderia di Maria De Filippi, dopo essersi esibito sulle note di Las Vegas, ha ricevuto una inaspettata proposta da parte di Pucci…

A conclusione della sua performance, Tancredi è stato avvicinato da Andrea Pucci che, con tanto di cellulare in mano, gli ha mostrato le foto della figlia.

“Ti faccio vedere una foto di mia figlia. Se ti piace e vuoi avere una storia importante…”, ha commentato il comico, offrendo così all’artista la possibilità di fidanzarsi con Rebecca.

“Carina…”, si è limitato a dire Tancredi che, pur avendo apprezzato la figlia del comico, risulta essere sentimentalmente impegnato.

Nonostante sia un ragazzo molto riservato, infatti, l’ex di Amici ha ufficializzato da qualche mese la storia con la tiktoker Giorgia Groccia.

