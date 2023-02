Alcuni rari post social del padre di Chiara Ferragni mostrano la grande emozione provata dal genitore in occasione del Festival di Sanremo.

Co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha ricevuto diversi commenti positivi per il suo debutto televisivo. Uno in particolare le ha sicuramente fatto piacere, quello di suo padre Marco, in alcuni rari commenti social “autorizzati” in favore della figlia.

Chiara Ferragni, i complimenti social del padre

Chiara Ferragni

Come detto, tra i tanti commenti che si sono visti tra social e tv a Chiara Ferragni e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice, c’è stato anche quello, in realtà ripetuto, di Marco Ferragni, suo padre.

Nel profilo Instagram dell’uomo, infatti, è possibile vedere alcuni post dedicati alla sua Chiara. Solo raramente il papà dell’imprenditrice digitale scrive a proposito di sua figlia ma in questa circostanza non ha resistito in quanto estremamente orgoglioso di averla vista all’opera dal vivo. Unica precisazione, prima di commentare, ha “chiesto il permesso”.

“Chiarapiccola è entrata nel mio cuore il 7 maggio 1987… Chiaragrande martedì sera è entrata in molti altri cuori…”, aveva inizialmente scritto sui social prima della serata finale di Sanremo 2023. Poi un altro post, in cui si rivolge direttamente alla figlia: “Assistere alla serata finale del festival e vederti sul palco, sorridente e disinvolta è stata una grandissima emozione….Chiara, sei stata bravissima”.

Il tutto, come detto, dopo aver chiesto una simpatica autorizzazione alla figlia. La stessa influencer, infatti, aveva mostrato nelle stories Instagram il messaggio privato ricevuto dal papà che diceva: “Stasera faccio un post su di te… posso usare qualche foto che hai messo nel tuo post?”. A cui la donna aveva teneramente risposto: “Certo papone”.

Di seguito il post Instagram del padre dell’influencer:

