A Domenica In Mara Venier ha chiesto a Rosa Chemical quale fosse stato il momento più bello e più brutto del Festival.

Rosa Chemical, ospite da Mara Venier nello studio di Domenica In, ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo 2023, con tutti gli alti e bassi che l’hanno preceduto e che l’hanno seguito. La conduttrice ha chiesto al rapper quale fosse stato il momento più bello e quale il più brutto del Festival.

Rosa Chemical su Sanremo a Domenica In

Mara Venier ha chiesto a Rosa Chemical: “Qual è stato il momento più bello di questo Festival? E quello più brutto?” Il rapper ha risposto che il momento che sicuramente l’ha emozionato di più è stato dopo la sua prima esibizione. Rosa Chemical ha infatti rivelato di essere preoccupato su come il pubblico avrebbe reagito alla sua canzone e a lui. Dopo il grande successo avuto, tutti i messaggi d’amore e di supporto ricevuto, ha passato un momento davvero stupendo.

Rosa Chemical

Per quanto riguarda il momento più brutto, Rosa Chemical ha spiegato: “Devo essere sincero, non ci sono stati momenti brutti. Posso parlare del momento più difficile, ovvero il giorno prima dell’inizio del Festival, avevo tanta ansia e agitazione”. Alla fine, però, per il cantante è stato un Festival all’insegna del successo, con enormi complimenti dalla maggior parte del pubblico, guadagnandosi un dignitosissimo ottavo posto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG