Nella puntata di oggi di Amici 23 sono state assegnate tre maglie d’oro per il serale.

Nella puntata di Amici 23 altri tre allievi hanno ricevuto la tanto ambita maglia d’oro per il serale. I tre allievi sono, in ordine di maglia ricevuta: Maddalena, Angelina Mango e Gianmarco.

Amici 23, le tre maglie per il serale

Altri tre nuovi allievi sono riusciti nella puntata di oggi di Amici a guadagnarsi la maglia per il serale. La prima concorrente a ricevere l’ambita magia è stata Maddalena. È stato Emmanuel Lo a decidere di consegnare la maglia alla ballerina.

Nella gara di ballo, Maddalena ha ottenuto il primo posto grazie alla sua esibizione medley di tre famose canzoni: “How do you sleep”, “Flashdance” e “Ok respira”. Ha convinto sia Eleonora Abbagnato, giudice della gara, sia il suo maestro Emanuel Lo, che collegato da casa per un’influenza ha deciso di assegnarle la maglia del serale.

Per quanto riguarda Angelina Mango, la sua maestra Lorella Cuccarini ha deciso di consegnarle la maglia, accompagnandola anche con una battuta: “Cosa devo fare? Te la devo lanciare?”.

Infine Alessandra Celentano ha deciso di assegnare la maglia al suo allievo: Gianmarco.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG