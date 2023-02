Ad Amici 23 è stata consegnata una terza maglia d’oro per il serale al ballerino Gianmarco Petrelli.

La maestra Celentano ha voluto consegnare la maglia d’oro per il serale al ballerino Gianmarco Petrelli: “È un ballerino che non avrà problemi al serale. Per me la maglia te la meriti”. Oltre al ballerino, sono state consegnate altre due maglie: a Maddalena e ad Angelina Mango.

Amici 23, consegnata terza maglia per il serale

Gianmarco Petrelli è il terzo allievo di Amici 23 che ha ricevuto oggi l’ambita maglia d’oro per volare diritto al serale. A consegnarla è stata la maestra Celentano, che ha chiesto a Maria di far entrare in studio una maglia ma senza spiegare per chi fosse. Una volta che la maglia è entrata in studio, ha chiamato Gianmarco al centro dello studio. La maestra Celentano ha scelto di riconoscere il talento del ballerino per i numerosi miglioramenti che ha dimostrato sin dal suo ingresso nella scuola.

Oltre al ballerino, sono altre due le maglie consegnate in questa puntata. La prima a Maddalena, la ballerina si è conquistata un primo posto con un medley di How do you sleep, Flashdance e Ok respira. La performance ha convinto il suo maestro Emmanuel Lo che, collegato da casa per un’influenza, ha deciso di darle la maglia. Angelina Mango è l’altra allieva ad aver ricevuto la maglia d’oro, consegnatale dalla sua maestra Lorella Cuccarini.

