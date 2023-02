Un brano indimenticabile e che ha fatto la storia della musica italiana. Stiamo parlando di ‘La mia storia tra le dita‘ di Gianluca Grignani. Un vero capolavoro, il suo primo, che lo aveva visto protagonista di una comparsata a ‘Non è la Rai’ quando a presentare c’era Ambra Angiolini. Vi ricordate di quella particolare esibizione in mezzo a tantissime donne?

Era il 1995 e un giovanissimo 22enne Gianluca Grignani iniziava i primi passi nel mondo della musica. Storica e iconica la sua prestazione a ‘Non è la Rai’ quando in studio c’era Ambra Angiolini, anche lei super giovane.

Il cantante si era presentato con ‘La mia storia tra le dita‘. Sbarbato e magrissimo, vestito con una pantalone sul marrone e un maglione piuttosto grande più scuro sopra. L’artista aveva coinvolto tutto lo studio con tantissime ragazze e ne aveva “conquistata” una.

Alla fine, quella canzone gli portò fortuna e ancora oggi resta uno dei suoi migliori capolavori.

Ecco il video con la presentazione di Ambra (e le domande della giovanissima Angiolini) e l’esibizione dell’allora ventiduenne Gianluca:

